敬告客户:中国信用市场综述--PDF版本****

基金产业：CME集团预计中国对冲基金和国有企业将推动其亚洲业务成长
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。
亲爱的客户,您好: 中国信用债市场发展迅速,市场规模不断扩大,参与机构也日渐增加.路透中文每周五发出 "中国信用市场综述",回顾一周的信用债市场运行动态及重要事件,并展望未来市场趋势. 欲浏览最近一期综述的简体版PDF,请点选: here 如果您对本文有任何意见或建议,请发邮件给 hua.zhong@thomsonreuters.com
路透香港2月21日 - 芝加哥商业交易所集团(CME Group)亚洲区董事总经理Christopher Fix周二表示，2015年中国市场重挫推动该交易所亚洲交易激增，因中国基金在海外对冲风险，而且中国增长前景依然强劲。
澳洲央行总裁洛威周三稍早暗示，进一步降息将不符合“国家利益”，该行面对债务导致的荣衰风险，必须小心行事实现平衡的经济增长。
路透台北2月22日 - 台湾指标10年公债106/4期发行前交易殖利率周三早盘持平于平盘附近；交易员称，因稍晚将标债，市场静待标债结果，观望气氛浓厚，致殖利率陷区间狭幅整理。