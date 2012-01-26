《香港报摘》--经济日报1月26日

* 要闻版头条:

--希腊国债问题再度浮面,为市场增添不明朗因素.但瑞银统计指,香港股市於亚洲之中,"1月效应"最为显着,农历年假後首日表现亦较平均水平佳,若外围配合,龙年首个交易日仍有力冲击红盘高开.

* 其他:

--青蛙王子(1259.HK)主席李振辉接受访问时表示,将趁龙年机会,适度加大0至3岁婴童产品的比重.他并透露,公司正与沃尔玛(WMT.N)、大润发、欧尚等国际大卖场洽商,希望今年内能进驻.

--新股气氛升温,市传海润影视(新上市编号"1279")最快下周四启动招股.若计及趁市况回暖而加快递交上市申请者,如拟集资最多62.4亿港元的复星医药等,以及一众已通过上市聆讯者,合共有八只新股轮候登场,集资额合计逾194亿港元.

--中海油(0883.HK)宣布,母公司中国海洋石油总公司已经与农业部、康菲石油,就解决蓬莱19-3油田溢油事故渔业损失赔偿达成协议,涉及赔偿13.5亿元人民币.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校

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