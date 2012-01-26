《香港报摘》--信报1月26日

* 头版头条:

--美国联储局(FED)在香港时间今天凌晨1时半公布议息声明,将预期的加息时间由原本的2013年年中押後至2014年年底,预期利率至当时仍要保持在目前的0至0.25厘的超低水平,较市场原本预期的2014年年初更迟.有关决定有一位成员反对,他反对提及维持超低息的时间.

* 其他:

--本港去年成功吸引一批国际性消费品牌来港上市,汇丰环球银行香港及大中华区主管刘哲宁说,随着全世界着眼於中国这个庞大消费市场,今年本港将继续吸引更多国际性消费品牌来港,预料以第二上市居多.

--2011年香港连续第三年取得首次公开招股(IPO)集资额全球第一的宝座,市场认为,放宽第二上市的门槛有助进一步刺激国际企业来港.港交所(0388.HK)上市科主管狄勤思(Mark Dickens)预期,今年4月将与证监会展开公众谘询,建议简化第二上市的程序和要求.

--渣打银行(香港)金融市场东北亚区外汇、利率及信用产品交易部董事总经理冯思果预期,今年本港人民币贷款需求仍会强劲,料银行最少在上半年仍会以高息吸收存款.他认为,若个人每日兑换上限2万元人民币的措施能够放宽,将有助加快存款的增长.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 毕晓雯

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