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货币新闻 | 2012年 1月 26日 星期四 09:40 BJT

〔香港股市〕恒生指数龙年首个交易日开盘升1.71%,旺旺领涨

路透香港1月26日电---香港股市在周四龙年首个交易日开盘上扬,中国旺旺(0151.HK)成为恒生指数成份股中百分比涨幅最大的股票.香港股市周一至周三因春节假期休市.

指标恒生指数.HSI开盘上涨1.71%,报20,453.47点.恒生国企指数.HSCE开高2.22%,至11,393.95点.(完)

--编译 肖群英;审校 张涛

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