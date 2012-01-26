〔香港股市〕恒生指数龙年首个交易日开盘升1.71%,旺旺领涨

欧洲汇市：英镑下跌，但本周势将录得一个月来最强周线涨幅
路透伦敦2月24日 - 英镑兑美元周五自两周高位下滑，但本周仍势将录得1月以来的最大周线涨幅，因围绕美国和欧洲政治局势的担忧，让投资者注意力暂时离开英国退欧相关疑虑。
路透香港1月26日电---香港股市在周四龙年首个交易日开盘上扬,中国旺旺(0151.HK)成为恒生指数成份股中百分比涨幅最大的股票.香港股市周一至周三因春节假期休市.
指标恒生指数.HSI开盘上涨1.71%,报20,453.47点.恒生国企指数.HSCE开高2.22%,至11,393.95点.(完)
--编译 肖群英;审校 张涛
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路透伦敦2月24日 - 英镑兑美元周五自两周高位下滑，但本周仍势将录得1月以来的最大周线涨幅，因围绕美国和欧洲政治局势的担忧，让投资者注意力暂时离开英国退欧相关疑虑。
路透伦敦2月24日 - 英国10年期公债价格周五触及四个月高位，因股市涨势暂竭，投资者寻求对冲欧元区的政治不确定性，进一步提振英债。
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