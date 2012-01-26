《香港报摘》--其他报纸重要消息1月26日

* 明报:

--消息人士透露,保险巨头宏利(0945.HK)一直在与荷兰国际集团(ING)ING.AS洽商,希望以约5-8亿美元单独收购ING香港的业务.

--据市场消息指,内地十大汽车经销商之一的上海永达集团计划来港上市,初步拟集资5-6亿美元.

* 星岛日报:

--永隆银行信用卡中心主管柯哲立表示,永隆银行正在研究与母行招商银行(3968.HK)(600036.SS)有更佳合作,令永隆的信用卡持有人亦可使用招行於内地庞大的网点分布,藉此吸引目标客户群.

--保华建业(0577.HK)入股传奇东方的协议,虽然在去年底搁置,但双方仍续就合作商讨.消息人士指,传奇东方会否继续透过保华建业向市场融资,以至於与华谊兄弟(300027.SZ)的合作方式会否调整,应於两三周内有决定.

* 苹果日报:

--中海油(0883.HK)母公司中海油集团终与作业方康菲中国及中国农业部,就解决漏油事故造成的渔业损失赔偿问题达成协议,合同赔偿13.5亿元人民币.

* 东方日报:

--市场消息透露,近期有投资银行重新游说一批有市场承接力及股份流通量高的本港企业,在二手市场增发行人民币股票集资,预期二手市场增发人民币股票有望第二季出台.

--六福集团(0590.HK)称,由农历新年前四天至年初二期间,公司於港澳地区的同店销售逊预期,只录单位数增长,有鞋商更担心2月销售或倒退.

* 文汇报:

--利嘉阁地产研究部预计,1月份楼宇买卖登记宗数跌至约4,700宗水平,创下2008年11月後登记量的单月新低.

--机场管理局公布,2011年本港客货运量、客运量及飞机起降量皆刷新纪录,去年香港国际机场的旅客人数达5,390万人,按年增长近6%;飞机起降量亦逾33万架次,按年增长9%,两者皆刷新纪录.

* 大公报:

--以香港预托证券(HDR)形式上市的Coach(6388.HK)公布截至2011年底第二季业绩,销售额录得14.5亿美元(约113.1亿港元),按年增长15%.Coach主席兼行政总裁Lew Frankfort表示,集团第二季销售强劲,管理层对盈利增长感到满意.

--重庆市物流办航空物流处公布,截至目前,该市国际货运定期航班班次达每周30班,频率居中西部第一.今年将扩大到每周50班,重庆的航空运输能力将成倍增长. (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 梁慧仪

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中国报摘 [PRESS-CN-CMN]