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亚洲 | 2012年 1月 26日 星期四 09:19 BJT

《香港重要政经日程》--1月26日-1月31日

=====================今日香港主要政经消息===========================

1月26日(周四)

--11:00 文化中国传播(1060.HK)股东特别大会.

--16:30 2011年12月进出口数据.

=====================近日香港主要政经消息===========================

1月30日(周一)

-- 置富产业信托(0778.HK)公布全年业绩.

--09:30 金威资源(0109.HK)特别股东大会.

--11:00 中国林大(0910.HK)特别股东大会.

--14:30 金界控股(3918.HK)股东特别大会.

--14:30 神州资源(0223.HK)股东特别大会.

*1月31日(周二)

--公布12月份M3货币供应数据.

--公布12月份外汇基金总资产.

--伯明翰环球(2309.HK)公布全年业绩.

--笔克远东(0752.HK)公布全年业绩.

--中国电力新能源(0735.HK)股东特别大会.

--中国油气控股(0702.HK)股东特别大会.

注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 梁慧仪

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