《香港重要政经日程》--1月26日-1月31日

标题新闻：加拿大皇家银行对亚洲财富管理业务进行评估，或步其它西方同业后尘出售此业务-消息
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=====================今日香港主要政经消息===========================
1月26日(周四)
--11:00 文化中国传播(1060.HK)股东特别大会.
--16:30 2011年12月进出口数据.
=====================近日香港主要政经消息===========================
1月30日(周一)
-- 置富产业信托(0778.HK)公布全年业绩.
--09:30 金威资源(0109.HK)特别股东大会.
--11:00 中国林大(0910.HK)特别股东大会.
--14:30 金界控股(3918.HK)股东特别大会.
--14:30 神州资源(0223.HK)股东特别大会.
*1月31日(周二)
--公布12月份M3货币供应数据.
--公布12月份外汇基金总资产.
--伯明翰环球(2309.HK)公布全年业绩.
--笔克远东(0752.HK)公布全年业绩.
--中国电力新能源(0735.HK)股东特别大会.
--中国油气控股(0702.HK)股东特别大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 梁慧仪
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路透迪拜2月24日 - 燃料油近月跨月价差周五持稳，价差从本周开始以来小幅走阔；而380-cst燃料油即期价差因买气增强而收窄。
路透新加坡2月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周五仍持坚于每桶12美元之上，高于1月均价11.50美元，因主要区域库存减少。