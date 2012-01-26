〔香港个股〕中海油称各方已就蓬莱溢油事故达成13.5亿元赔偿协议

标题新闻：加拿大皇家银行对亚洲财富管理业务进行评估，或步其它西方同业后尘出售此业务-消息
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路透香港1月26日电---中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油(0883.HK)公布,其母公司中国海洋石油总公司已经与中国农业部、康菲石油中国有限公司,就解决蓬莱19-3油田溢油事故的赔偿达成协议,涉及赔偿总金额13.5亿元人民币.
公司的新闻稿称,根据协议,康菲公司出资10亿元,用於解决河北、辽宁省部分区县养殖生物和渤海天然渔业资源损害赔偿和补偿问题;康菲公司和中国海油总公司从其所承诺启动的海洋环境与生态保护基金中,分别列支1亿元和2.5亿元人民币,用於天然渔业资源修复和养护、渔业资源环境调查监测评估和科研等方面工作.
中海油表示,作为非作业者,其将继续支持和协助作业者康菲公司,处理好溢油事件的後续处置工作.
蓬莱19-3油田作为渤海湾最大离岸在产油田,停产以来令中海油造成损失达590万桶油当量.中海油首席执行官李凡荣稍早表示,相信蓬莱19-3油田今年内一定会复产.[ID:nCH0094103]
中海油於龙年首个交易日高开2.58%,报15.9港元.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 毕晓雯
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