〔香港个股〕中海油称各方已就蓬莱溢油事故达成13.5亿元赔偿协议

公司的新闻稿称,根据协议,康菲公司出资10亿元,用於解决河北、辽宁省部分区县养殖生物和渤海天然渔业资源损害赔偿和补偿问题;康菲公司和中国海油总公司从其所承诺启动的海洋环境与生态保护基金中,分别列支1亿元和2.5亿元人民币,用於天然渔业资源修复和养护、渔业资源环境调查监测评估和科研等方面工作.