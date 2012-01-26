〔港报社评〕春节消费旺,价格高存隐忧--文汇报1月26日

龙年伊始,零售及餐饮业市况炽热,受惠於港府派发6,000港元效应,以及中国访港旅客豪爽消费,零售业吸金过“肥年”,餐饮联业协会估计,新春期间全港食肆5天营业额达17亿港元,按年升逾10%.不过,今年消费市道的一个特点是消费旺价格也高,而且涨价的幅度极为惊人,特别是各种食材商品几乎是同步涨价,反映香港的通胀势头未来仍有回升的可能,不但损害市民的消费意慾,而且对中小企的经营带来巨大的压力.香港切不可因为春节消费旺而盲目乐观,而需留意的正是一节淡三墟的情况,采取措施,刺激消费.现时外围经济不明朗,在经济不景而物价高企的环境下,当局应采取措施抑制物价,并加强对中小企的支援.监於中国旅客已成为香港消费市道的一大客源,当局也应大力打击欺骗顾客等不良营商行为,吸引中国旅客来港.

虽然外围经济仍然阴霾满布,但香港春节期间的消费市道却是热火朝天,晚饭筵席连番涨价仍是一位难求,商场店舖挤满购物的人流,高档商品更成为中国旅客重点抢购的目标.在中国人社会,春节一向是最重要的节日,是阖家共庆团圆的日子,加上打工仔刚获发花红及港府派发的6,000港元效应等,令不少市民都愿意放手消费.同时,络绎不绝的中国旅客亦为消费市道注入了巨大的活力,在各种利好因素带动下,催谷新春的消费市道大开红盘.

消费是香港经济的一大引擎,而中小企也是香港经济的重要一环,当局必须密切留意市况,适时对中小企施以援手,特别在财政预算案上应推出一些支援中小企的计划,协助他们渡过困境.近年中国旅客来港的消费已成为内需市场的一大动力,为香港经济作出了不少贡献.然而,部分不良商户、无良导游欺骗顾客等行为也是屡见不鲜,严重损害香港购物天堂的声誉.随着外围形势不乐观,中国旅客的重要性将更加凸显,港府必须加大规范市场的力度,打击不法营商、导游欺骗顾客的情况,保障中国旅客利益之余,也可吸引更多旅客来港购物,达致互利双赢. (A06)