〔港报社评〕交通津贴雷大雨小,申请资格适时调整--明报1月26日

港府原先估算有43.6万人合资格、21.8万人会申请的鼓励就业交通津贴计划,去年10月接受申请以来,直至今年1月中只有约2.5万人申请,远低於港府预期.交通津贴原意是鼓励就业,用意良好,较直接派综援更能推动社会前进,港府应尽速检讨在最低工资实施後基层普遍获加薪的情况下,计划审批资格是否过严,致令合资格申请人士大减,避免计划陷入“雷声大雨点小”的尴尬境况.交通津贴只是众多扶贫选项之一,港府应从多方面入手制订长远扶贫政策,单靠数百元津助,只属杯水车薪,成效有限.

交通津贴旨在鼓励基层就业,因而设有入息及资产上限,港府在制定计划时曾提出目标甚为宏大的愿景,声言根据统计,共有43.6万人合资格,估计会有21.8万人申请,三年共花费48亿港元公帑.言下之意,将有大批基层人士受惠.为此,港府更设立相关的办事处,聘用281名职员,2011/12年度薪酬开支高达4,100万港元.但计划直至今年1月中只有约2.5万人申请,已获批的1.4万名申请人共获发津贴4,600万港元,远低於港府的预期.

交通津贴本来用意良好,基层不能单单“向港府伸手”就能获得援助,必须先找工作,再由港府根据交通费开支的调查提供津贴,既能鼓励失业者投入劳动市场,抵消高昂交通费开支,以收“以工代赈”之效,公帑运用也更有效率.这做法较单纯的失业或低收入援助合理,也能避免“福利养懒人”的指摘,大原则广获社会认同. (A02)