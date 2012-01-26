〔港报社评〕欧美政经风险,全球新岁反思--信报1月26日

本月中旬,世界经济论坛首先公布了“2012年全球风险报告”,指出当前全球的发展焦点,已从环境风险转移到社会经济风险.在社经风险交织的大环境下,普华永道在论坛召开前夕,发表“2012年世界经济在不确定中增值”报告,展示全球CEO信心指数.报告反映,近半数全球企业家对未来12个月经济发展相对悲观,48%认为经济将下滑,34%认为可保持原状,仅15%对全球经济增长持乐观态度,调查结果与当前经济形势的表现吻合.

细看今年全球经济发展两大风险源头——美国经济复苏反覆与欧债危机再爆发.据昨天奥巴马发表的国情咨文,强调推动制造业复苏、加快清洁能源等行业发展、增加对基础设施的投资、激励创新,大打经济牌.同时设法巩固目前在就业、消费和房地产出现好转迹象的脆弱基础.目前美国失业率处於8.5%水平,对奥巴马角逐连任而言,失败风险其实相当高.因为自二战後,能够在失业率处於7%之上而取得连任的机会率极微.因此,若奥巴马能够胜选,可谓异数.如今设法提高就业率,必然是奥巴马竞逐连任的战略核心.据近期的调查,相信QE3出台的经济学家人数愈来愈多,并估计或以不同形式出台的QE3,规模约在1万亿美元,目标当然是加快复苏步伐、改善失业率.但美国华尔街引爆的金融危机,不仅因各国政府通过巨大财政支援,力挽金融市场於既倒,或藉此逃出经济衰退大难,引发凯恩斯主义复辟,新自由主义败走墨城.今届世界经济论坛更以“大转型:塑造新模式”为题,无疑是对资本主义和市场机制所谓的“完美结合”,不光进行深刻反思,也提出严厉拷问. (A02)