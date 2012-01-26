〔港报社评〕坐冰箱"半天吊"不可一不可再--星岛日报1月26日

农历新年天气严寒,一批游客因为机件故障,在昂坪缆车“半天吊”,情况狼狈可想而知,尤幸一番周折,旅客平安无事,但一腔怒火难免,事件再度令人关注,吊车系统启用多年来,事故频频的情况.

昂坪吊车昨日发生停驶事故,由於遇上天寒地冻,被困车厢的旅客形同坐在冰箱接近一小时,情况非常恶劣.由於事态严重,缆车公司宣布未来10天会停驶,作全面检查.春节是旅游高峰期,载客量极高,在这段期间的收入,缆车公司损失很大,但相比之下,旅客受困不满,带来的形象损失,影响更为长远.作为香港着名景点之一,在重要假期无法提供服务,自然影响旅游服务.

今次旅客被困“冰箱”的事故,凸显了车厢“半天吊”的不愉快经验.被困旅客事後投诉,公司安排欠佳,包括没有及时广播通知旅客,令他们掌握情况,以及有职员对求救视若无睹.以上种种情况的出现,背後或有原因,但从旅客角度,就如火上加油,令不满升级,究竟有没有办法可以改进,譬如增加通报效率,或者在车费外送上礼物或餐券作为补偿,都可以考虑.

农历新年是吊车服务最繁忙的时间,意外是否因为高速运作,抑或有其他设计原因,相信管理层要作出进一步解释.昂坪缆车每隔几年就更换最高管理层,服务长期不稳定,似乎与个别人士表现没有太直接关系,究竟这是否代表系统有先天上难以克服的缺憾?管理层有没有办法藉投入资源改善营运?连串问题,需要有关方面实事求是,并且以香港旅游业的整体大局出发,寻求补救和应变措施. (A04)