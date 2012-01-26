〔港报社评〕政经群龙无首,龙年投资宜守--经济日报1月26日

踏入壬辰龙年,但此龙非金龙而是水龙,龙在水中是否意味兴波作浪呢?真正问题是全球政经群龙无首,不论经济上如欧债危机,还是政治上今年是环球包括美国大选年,皆未见明确方向,乱象纷呈,政经风波恐真翻滚不休.

新年伊始,投资者最关心的,莫过於今年是投资大吉,抑或如去年般波涛折腾的一年.观乎今年环球形势,较去年更复杂、更多变数,尤其不论经济还是政治都出现群龙无首的乱局,令前景更不明朗.经济方面,世界银行和国际货币基金组织都刚调低今年全球经济增长预测,并指出全球经济最大风险就是欧债危机.欧债危机确处於水深火热中,且其破坏力绝不止於欧洲,而是可祸延全球.惟欧债危机虽如此严峻,仍未见有能稳定大局的舵手.

德国无疑是欧洲龙头,且在国际评级机构标普剥夺法国三Ａ评级後,变得更具话事权.惟先不论德国只图推财政同盟此远水外,尚未有扑近火之策,而且更见其内部对如何为欧元区解困,未有共识,德国亦未能摆平欧元区成员国间的不同意见,能否如期就财政同盟在三月签协议,仍是未知之数.即使在催迫希腊与银行界就削债方案谋取共识,至今亦仍未成功.

欧债缺乏全心全力的舵手领航,令各界仍不能排除欧债翻船祸殃全球的风险.政治方面,今年是充满不确定的大选举年,虽然中国与俄罗斯的最高领导人选举结果应无悬念,但美国、法国等则属未知之数,这更可能引起政治与经济大浪.美国总统奥巴马昨在国情咨文上便已为年底大选,吹起战斗号角,对内不惜被指推动阶级战争,向富人宣战.对外在核问题与经贸上,分别对伊朗和北京叫阵.若奥巴马选情不利,难保他借挑衅外敌为自己加分,令全球形势更添风险.全球政经大势如此,投资环境自然大风大浪,进取且爱冒险的投资者今年当然可图乱中取胜,博高风险高回报,惟一般小投资者则须审慎衡量本身承受风险能力与能耐,以守代攻的保守策略或许更适宜. (A03)