〔香港个股〕金威啤酒称考虑出售资产,复牌大涨7.7%

路透香港1月26日电---中国啤酒生产商--金威啤酒(0124.HK)公布考虑邀请独立第三方提交收购资产要约意向後,刺激该股周四复牌开盘股价曾涨逾7.7%.

金威啤酒表示,公司正考虑计划展开与若干主要从事酿造及分销啤酒产品的独立第三方洽谈,并邀请他们提交关於拟收购公司若干啤酒业务及资产的建议书及要约意向,及可能租赁公司生产设施的安排的建议书.

该公司表示,虽然公司於在2009年恢复盈利,但其业务仍然面对各种重大挑战,例如成本增加、新增的税项和政府收费及巿场剧烈的竞争.因此,董事会正对公司展开策略检讨,包括评估经营环境、寻找改善其盈利能力的途径及创造新收入来源.

金威啤酒表示,策略检讨涉及多个层面,并需要在附合若干条件的前提下,方面采纳有关行动.基於策略检讨之结果,公司可能会或可能不会进行任何行动或交易.

在中国从事消费品业务的华润创业(0291.HK)去年3月曾提出以总价1.61亿美元,收购喜力亚太酿酒(中国)所持有的21.37%金威啤酒股权,但其後金威啤酒控股股东--广东粤海控股,决定行使优先购买权,收购喜力所持的股份,广东粤海控股的持股由52.45%升至73.82%.

广东粤海控股为广东省政府背景的企业.

金威啤酒股份於上周五午盘暂停买卖,停牌前报2.46港元.该股今天复牌,股价最高多升7.72%,报2.65港元.截至停牌前过去一个月累计涨14.4%.(完)

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