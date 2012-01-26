〔香港数据〕12月份出口值增长回升至7.4%,受内地市场带动

12月份的进口值按年增长8.1%,月内录得有形贸易逆差489亿港元,相等於商品进口货值的15.3%.11月份香港的出口值只录得2%的按年增长.

政府发言人表示,月内美国及欧盟市场仍然疲弱,而输往多个亚洲其他市场的出口亦放缓.然而,商品出口在2011年第一季表现凌厉,以致出口货值在2011年全年仍录得10.1%的双位数增长.