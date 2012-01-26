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货币新闻 | 2012年 1月 26日 星期四 16:50 BJT

〔香港数据〕12月份出口值增长回升至7.4%,受内地市场带动

路透香港1月26日电---香港政府统计处周四公布,2011年12月份出口值按年增长7.4%,主要因内地市场表现较佳带动.

12月份的进口值按年增长8.1%,月内录得有形贸易逆差489亿港元,相等於商品进口货值的15.3%.11月份香港的出口值只录得2%的按年增长.

政府发言人表示,月内美国及欧盟市场仍然疲弱,而输往多个亚洲其他市场的出口亦放缓.然而,商品出口在2011年第一季表现凌厉,以致出口货值在2011年全年仍录得10.1%的双位数增长.

同时因商品进口货值全年上升11.9%,去年录得有形贸易逆差4,273亿元.

发言人续说,展望未来,欧元区主权债务危机阴霾未散,先进经济体料会表现疲弱,将继续是本港出口表现的主要下行风险.

与上年同期比较(%):

总出口 转口 进口

(按年百分比变动) (按年百分比变动) (按年百分比变动)

2011年12月 +7.4 +8.3 +8.1

11月 +2 +2.5 +8.8

10月 +11.5 +12.0 +10.9

9月 -3.0 -2.7 +2.3

8月 +6.8 +7.1 +14.1

7月 +9.3 +9.9 +10.2

6月 +9.2 +9.6 +11.5

5月 +10.1 +10.3 +13.0

4月 +4.1 +4.0 +6.1

3月 +21.5 +21.7 +18.8

2月 +24.9 +25.2 +25.2

1月 +27.6 +28.1 +19.0

2010年12月 +12.5 +12.3 +14.8

经季节性调整与上三个月比较(%):

总出口 转口 进口

(百分比变动) (百分比变动) (百分比变动)

11年10-12月 +0.1 +0.1 -0.7

9-11月 -6.1 -6.0 -4.8

8-10月 +5.0 +5.4 +9.2

7-9月 +0.9 +1.2 +1.1

6-8月 +1.5 +1.9 +2.5

5-7月 -3.4 -3.0 +0.2

4-6月 -9.4 -9.4 -4.2

3-5月 -2.8 -2.8 +0.1

2-4月 +5.0 +5.0 +4.3

1-3月 +17.2 +17.3 +13.6

10年12月-11年2月 +11.5 +11.5 +9.9

10年11月-11年1月 +4.7 +4.5 +5.6

10年10-12月 -3.0 -3.2 0.7 (完)

浏览香港经济相关信息,请点选[HK-ECI|MCE-CMN]

浏览有关发布於香港政府网站的公告,请点选:(here)

--记者 梁慧仪; 审校 毕晓雯

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