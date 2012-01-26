香港已公布经济指标--2012/1/26

标题新闻：加拿大皇家银行对亚洲财富管理业务进行评估，或步其它西方同业后尘出售此业务-消息
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
时间 经济指标 按年% 前月(季)按年% 上年同月(季)按年% 2011年12月 综合消费物价指数(CPI) +5.7 +5.7 +2.9 2011年12月 甲类消费物价指数(CPI A) +5.3 +5.3 +3.3 2011年11月 零售值 +23.5 +23.0^ +18.1 2011年11月 零售量 +16.9 +15.0^ +15.4 2011年第三季 本地生产总值(GDP) +4.3 +5.3^ +6.9 -------------------------------------------------------------------------------- 失业率 11年10月-12月 11年9月-11月 10年10月-12月 3.3% 3.4% +4.0 -------------------------------------------------------------------------------- (以下以10亿港元为单位) 当月 前月 上年同期 2011年12月 贸易赤字/盈余 -48.9* -44.11 -43.54 ------------------------------------------------------------------------------- 注: *为已经更新 ^经修订数据 (完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透迪拜2月24日 - 燃料油近月跨月价差周五持稳，价差从本周开始以来小幅走阔；而380-cst燃料油即期价差因买气增强而收窄。
路透新加坡2月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周五仍持坚于每桶12美元之上，高于1月均价11.50美元，因主要区域库存减少。