《香港报摘》--其他报纸重要消息1月27日

* 明报:

--据分销行的前线销售人员透露,华夏基金的"华夏精选人民币债券基金"成为首只售罄的人民币合格境外机构投资者(RQFII).

--东亚银行(0023.HK)货币及利率交易部主管陈德祥表示,相信投资者对人民币的中长期表现仍较有信心,料今年人民币可升值3-4%.

* 星岛日报:

--金银业贸易场表示,有意拓展人民币计价白银的交易服务,但由於白银波幅较黄金更大,因此需要时间评估风险,预计最快要到今年第三季才可以推出.

--香港交易所(0388.HK)主席夏佳理预期,随着日後内地放宽民企外出发H股的门槛,料有更多民企来港集资.他又说,稍後会检讨第二上市的要求,以配合更多国际企业来港挂牌.

--农历新年长假期刚过去,三间拍卖行於下星期合共推出50项物业拍卖,当中27项为住宅物业.

* 苹果日报:

--瑞银引述管理层称,绿城中国(3900.HK)公司目前正与潜在买家洽谈,将再出售四个项目,希望套现60亿元人民币.

* 东方日报:

--招商局国际(0144.HK)公布,先以550万美元对价,向Aitken Spence收购合营企业Colombo International Container Terminals(CICT)30%权益,股权由55%增至85%,并将向斯里兰卡港务局出售CICT的6.43%权益.

--据联交所资料显示,中国燃气(0384.HK)上周四(19日)获富地石油(Fortune Oil PLC)FOOI.L於场内增持580万股,每股平均价3.49港元,持好仓由7.88%升至8.01%.

* 文汇报:

--财经事务及库务局局长陈家强表示,去年外围环境日趋严峻,经济复苏之路漫长,幸好本港经济根基稳健,预期去年香港经济增长可望录得约5%,但今年增长幅度或会稍逊,又预计本港通胀将会放缓.

* 大公报:

--据联交所披露权益资料显示,恒基地产(0012.HK)主席李兆基於1月18日再度入市增持恒地132.2万股,每股平均价41.954港元,涉及金额5,546万港元,其持股量由61.66%升至61.72%.

--味千中国(0538.HK)公布,拟进一步收购合营公司The Barbecue Specialist Holdings Limited的10%股权,代价为1,500万港元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 梁慧仪

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]