《香港重要政经日程》--1月27日-2月1日

=====================今日香港主要政经消息===========================
1月27日(周五)
暂无
=====================近日香港主要政经消息===========================
1月30日(周一)
-- 置富产业信托(0778.HK)公布全年业绩.
--09:30 金威资源(0109.HK)特别股东大会.
--11:00 中国林大(0910.HK)特别股东大会.
--14:30 金界控股(3918.HK)股东特别大会.
--14:30 神州资源(0223.HK)股东特别大会.
1月31日(周二)
--公布12月份M3货币供应数据.
--公布12月份外汇基金总资产.
--伯明翰环球(2309.HK)公布全年业绩.
--笔克远东(0752.HK)公布全年业绩.
--中国电力新能源(0735.HK)股东特别大会.
--中国油气控股(0702.HK)股东特别大会.
*2月1日(周三)
-- 公布第四季本地生产总值(GDP)数据.
-- 环球贷款市场峰会.
--09:00 北京御生堂(1141.HK)股东特别大会.
--10:00 鸿国国际(1028.HK)股东特别大会.
--10:00 三丸控股(2358.HK)股东特别大会.
--11:00 财政司司长曾俊华发表2012/13年度财政预算案.
--16:00 鸿隆控股(1383.HK)股东特别大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 梁慧仪