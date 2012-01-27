〔港报财经评论〕"口头QE3"居然管用--信报1月27日

“口头QE3”居然管用/习广思

股市在你半信半疑之间已经上升不少,部分股份亦在半信半疑之间逐步攀升了.三个板块值得投资者留意,濠赌股全面上升,炒作新春假期效应,但技术走势上,金沙(1928.HK)股价创新高,银娱(0027.HK)股价连升11日,其余大部分濠赌股是横行後突破格局,去年的过气之星仍然有短炒机会.内房股也是早前抱有质疑的股份,只觉时机不对,但内房股在逐批轮流承接,两只龙头华润置地(1109.HK)、中海外(0688.HK)股价已经突破250天线,恒大(3333.HK)、合景泰富(1813.HK)、碧桂园(2007.HK)连升多日,全为追落後.无疑一些内房股短线超买,但凭它们短跑能力,却不失中短线之选,宜等调整吸纳.其次,金属资源板块,钢铁股bottom-out也教人半信半疑,但股价走势早应该买.眼下轮到有色金属如中铝(2600.HK)、江铜(0358.HK)接力.去年这类资源股,在”硬着陆”下伤得最惨,一旦硬着陆没有出现,也会反弹最急.

某程度上,贝南奇出口术这招实在高招,同时显得市场被他牵住走.去年8月,贝南奇宣布,维持超低利息两年,直至2013年年中,市场清楚了解到这是技穷下的唯一招数.及後,联储局推出OT2,保留QE3这颗子弹.前晚,贝南奇旧招重用,这一次,他告诉大家超低利息会维持到2014年底,即加息时间押後18个月.未来时间都是贝南奇的筹码,难得的是,市场又信了,视之为”口头QE3”0.说穿了,贝南奇只不过是要保证市场对低息的预期,无招胜有招.2012年刚开头,三年内经济会有何变化,难道贝南奇有水晶球?

然而,“口头QE3”仍然管用,美汇指数回落,黄金及商品上升,市场对QE3仍然念念不忘.QE3这颗子弹仍然不能抹杀,但上周提及”QE3前夕两个情境”,一是楼市再跌,二是企业因欧债受挫,贝南奇才有机会动用QE3这颗子弹,而事实上,目前美国中小企资金流动性有所改善,OT2要到年中才结束,憧憬QE3短期内推出不甚理智,难得的是股市要找理由炒上去,也实在要放低理智.那麽,这场”口头QE3”意义何在?一是贝南奇提到通胀目标2%及失业率目标,均成为其後推出QE3的条件.其次,当然是贝南奇继续打开QE3大後门,让投资者对QE3及复苏存有无限遐想.

正在瑞士达沃斯举行的”世界经济论坛”,冠盖云集,Klaus Schwab在介绍论坛主题时说,过去三年间,整个世界都在忙於应对政治、经济的挑战,却未有注意到我们居住的世界正在发生根本性的变化,过往传统决策模式已经不能适应新的转变.Schwab续说,经济危机突显了资本主义制度面临改革的急切性,主要资本主义国家仍然未从2008年经济危机中汲取足够教训,无力应对债务危机等新风险.(B03)

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美元仍具上升潜力 /苏子

今次联储局的议息结果反映当局十分担心美国经济未来前景,特别是因为担心美国经济可能受到欧债危机所拖累而再次转差,因此才承诺延长低息时间达年半之多,目的明显不过,便是要增强市场信心,令目前稍见起色的经济可以持续下去,但此议息结果自然会对美元汇价构成严重的沽压,故在市场知悉联储局的议息结果後,美元迅即掉头下挫.美汇指数自80.2水平以上急挫至80关口及50天SMA的79.8支持以下,并低见79.5水平才能喘定跌势,随後虽然作出反弹,但仅高见79.79水平便再次转弱,受制於50天SMA,乏力挑战80心理关口.

昨天伦敦入市後,美元承接上日美国市的弱势,进一步往下寻底,美汇指数曾一度低见79.11水平,此低位已经跌破日线一目均衡图云雾区顶部支持.如昨晚美汇指数乏力升回此支持以上波动及收市,相信在技术走势已见明显转劣下,将进一步下试更为关键的100天SMA支持,以及由去年10月27日的74.72低位升至今年1月13日的81.78高位的50%调整目标,即78.25支持水平,而此支持则与去年12月8日所造的78.11低位支持相若.倾向稍後美汇指数即使再跌,但当跌至上述跌幅的50%调整目标附近应有一定的支持力,不易急挫至78关口以下.

原先较为看好今年美元的表现,但联储局承诺延长超低利率的时间及不排除会推出QE救市措施,却令人担心,今年美元的表现可能会甚为反覆,不易单边上升,即使今年最後可以录得升幅,不少看好者却可能随时会被反覆波动的市况震走,即使看中走势亦赚不到大钱.由於联储局有机会在经济转坏时推出不利美元的QE3救市措施,因此,今年美元能否有较佳表现,将取决於美国公布的经济数据能否令市场喜出望外,使市场深信联储局将因美国的实体经济情况持续改善而毋须推出QE3救市措施.

美国今年的经济表现应该”差极有个普”,故联储局推出QE3的可能性并不高,因此,美元在反覆完毕後,大方向以上升为主的机会较高.投资者宜待美元再次急跌时,采取趁低买入的策略将有较高的赢面.英伦银行今年内较联储局更有机会推出QE救市措施,原因是英国刚公布的上季GDP按季收缩0.2%,故英国出现衰退的机会甚高.而英伦银行亦在本周二表示有可能推出QE措施以阻止经济出现衰退情况.因此,若采取低买美元的策略,宜沽出英镑兑美元.稍後英镑兑美元若反弹至接近200天SMA阻力,预料将是一个入市的时机.(B09)