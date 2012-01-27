〔港报社评〕昂坪缆车事故多,应变未以人为本--明报1月27日

近期,昂坪360 缆车事故频仍,短短约一个半月已经有四宗.约四年前,缆车一卡没载客车厢坠下,经过停驶半年维修,是否已经彻底解决安全隐患,使人再起疑虑.另外,缆车公司就事故的应对做法,暴露管理有问题,其僵化保守作风出现在一家成立仅四年多的公司,使人有点讶异.港府要加强监察昂坪缆车公司,使其管理和运作达至高水平,恢复旅客的信心.

缆车系统零故障只是目标,间中有轻微事故,完全可以理解,问题是否涉及系统性安全而已.检视约四年前停驶维修以来出现的故障,多数仍与滑轮有关.就以近期四次事故而言,连串事故都涉及滑轮轴承,情况值得注意,据知,缆车公司停驶10日期间,已邀请欧洲的生产商派员来港研究,期望可以找出原因,彻底改善.

除了系统设计和机件质量,昂坪缆车是否有使用过度也值得讨论.上次车厢坠下事件,独立调查报告指出,根据缆车生产商建议,缆车系统每月最多只可以行驶250小时,但是昂坪缆车启用後,平均每月行驶420小时,行驶时间多了,造成机件损耗,也必然影响维修安排.昨日,香港有专家评论昂坪缆车事故时,亦提出使用适量的问题,值得港府和缆车公司注意.

昂坪缆车是香港其中一个重要旅游景点,当日一些旅客“脱险”後,他们都显得“一肚火”,破口大骂,昂坪缆车固然备受批评,香港也赔上了旅游城市的声誉和形象.昂坪缆车一定要洗脱事故频仍的污名,强化公司管理和完善紧急应对措施,重建旅客信心,使昂坪缆车成为旅游业的积极因素而非负资产. (A02)