〔港报社评〕山穷水未尽,投资毋须过分悲观--信报1月27日

农历新年假後,港股一如所料,红盘高开,但愈升愈有,结果恒指以接近全日最高位20,439点收市,成交金额虽比假前的700余亿港元为少,却仍高达608亿港元,动力持续,後市依然有上升空间.今次升浪由农历年前两星期18,588点起步,至今升幅已超逾1,800点,名副其实是小阳春.但很多财经分析专家都不明所以,还是以既定思维观看事物,认定欧债危机未除,美国经济不振,而中国经济增长亦有放缓迹象,在内外交困下,港股易跌难升,因此不敢贸然入市.

继中国国务院总理温家宝以奇招救市後,刚完结议息会议的联储局史无前例地宣布目前接近零水平的超低息格局将会维持至2014年底,意味着未来三年都不虞加息,实际上行之已久的量化宽松货币政策已经变相持续.何况贝南奇还有一个最终的武器QE3在手,忍而不发,与中国迟迟不减存准率或减息,异曲同工,都有阻吓淡友不敢贸然造次的微妙作用.对於QE3,不少财经专家咸认定无用或认为是饮鸩止渴,如作为美国一旦双底衰退的绝招,QE2已证明无效,QE3只会重蹈覆辙.今次的联储局声明明显是配合奥巴马的国情咨文,目标就是要振兴美国经济,创造就业,为奥巴马的竞选连任创造声势.

如果所料不差,欧债危机恶化,反而有利美国,因为国际资金苦无出路,为了避险,除了涌向美元和美债外,根本别无他途.对抗通胀的黄金和贵金属,只有在超级通胀下才能大幅飙升,既然联储局会制定硬性通胀目标,大升的情况相信不易出现.经过去年底推出达4,891亿欧罗的长期再融资操作後,欧洲央行现时的资产规模已高达34,000亿美元,比美国联储局的28,000亿美元还要大,量宽政策已渐见成效,公债息率水平和国家或企业CDS固然渐次回落,信贷紧绌情况也有所缓和,即使危机未能解决,但最坏情况已经过去,2008年金融海啸的黑天鹅情况相信不易再现.由是观之,投资前景不必过分悲观,世界资本主义现阶段还未到彻底崩溃的时候.正是山穷水尽疑无路,柳暗花明又一村,希望永远在明天. (A02)