〔港报社评〕龙年开门红全年挑战多--星岛日报1月27日

美国联邦储备局表明会维持超低息至2014年年底,刺激港股龙年红盘高开高收,赚了个好意头.不过,就全年来看,超低息政策的背後是经济增长和就业情况未如人意,加上美国总统选举年的“棒打中国”竞选策略,以及欧债危机,市场将会是一条翻云覆雨的蛟龙.

联储局议息後公布的近乎零利率年期,比以往公布的还要延长一年半.本来下跌中的美国股市指数应声反弹,稳步收回失地,以升市作结.港股乘势开门红,连升五个交易日.联储局主席伯南克在会後回答记者提问时,没有排除推行第三轮量化宽松的可能,不过提出要符合两个条件,即就业改善进度和通胀双双不达预期.现时美国失业率高达8.5%,经济增长又非常缓慢,部分市场人士因此憧憬联储局年内有机会再“大开水喉”.不过,目前联储局仍然在采取观望态度.

联储局公布今年的目标,是把通胀率维持在2%,失业率下降至6%.现时失业率虽然已经从高位下降,但步伐缓慢,联储局估计今年会跌至8.2%,到2014年底才跌至6.7%,相当保守.尤其是联储局预测2014年经济增长可达4%,令人怀疑其就业改善目标是否含有“期望管理”成分.总统奥巴马刚发布了历来最多次点名提及中国的“国情咨文”,当中以成功阻止中国向美国倾销轮胎,作为自己保住千多个美国人工作的政绩.他宣布设立部门专责打击中国“不公平贸易”.这势必挑起更多中美贸易纷争,对香港的出口贸易形成严峻挑战.

至於香港另一大出口市场欧洲,仍然饱受国债危机困扰,上半年是还债高峰期,继续成为影响市场稳定的因素,长线的问题是欧洲多国要压缩开支来设法恢复财政健全,当中的痛苦调整期,可能继续削弱国民的购买力.

以实体经济而言,龙年有不少中期隐忧.不过,由於联储局早两期量化宽松,向市场释放数以万亿元计的资金,仍然没有回笼,市场起跌,往往视乎这些热钱的管理人,如何诠释有关经济讯号.经济向好,短线可以被视为当局收紧银根的不利市场消息.经济变坏,又可以引起当局放宽银根救市的憧憬.当中翻手为云,覆手为雨,将令龙年市场更难捉摸. (A06)