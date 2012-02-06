《香港报摘》--信报2月6日

* 要闻版头条:

--新一年度财政预算案未见规管楼市新招,加上低利率环境持续及近期股市气氛向好,二手楼市突然"旺起来".综合代理行报告指出,过去两天十大蓝筹屋苑合共录得约47宗成交,较前周22宗大幅升逾一倍,并创下逾21个周末的新高.

* 其他:

--中国燃气(0384.HK)收购战,各阵营开始打破缄默互相过招.上周中燃主动发出通告说,接获近4,000员工关於反对中石化(0386.HK)及新奥能源(2688.HK)收购的函件,中石化及新奥财团首次表态,期待有机会与中燃董事会当面交流.

--内地信贷适度放松的信号已现,有"中央智囊"之称的国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松接受专访时表示,央行或适度加大信贷投放,以维持流动性平稳,监管机构有必要调整现行75%存贷比率的指标,否则会对银行信贷扩张构成最大制约.

--尽管香港人民币存款去年底大幅回落,中信银行国际司库陈镜沐认为中国经济持续增长,人民币仍具升值潜力,相信今年人民币存款会突破1万亿元人民币,即较去年底有近7成的增长,而年内人民币存款息率仍有半厘的上升空间.

--北方矿业(0433.HK)称,已与首钢控股及中聚国际控股集团签订框架协议,计划收购一矿石公司.公司未说明确实收购代价,表示可能发行可换股债券.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 林高丽

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