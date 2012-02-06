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货币新闻 | 2012年 2月 6日 星期一 08:57 BJT

〔香港个股〕长江基建将向纽约梅隆银行发行可赎回债券,金额至多5亿美元

路透香港2月6日电---亚洲首富李嘉诚旗下的长江基建集团(1038.HK)周一表示,计划向纽约梅隆银行发行美元计值固定利率可赎回永久证券,金额最多不超过5亿美元.

长江基建在港交所发布公告指出,纽约梅隆银行将运用发行及销售证券所得款项净额,按股份认购协议收购长江基建新发行之股份.

公告表示,预期路演将於公告刊登後展开,此证券不供公众认购.高盛为独家结构顾问,摩根大通作为聯席账簿管理人.(完)

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--记者 李珊珊; 审校 杨淑祯

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