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亚洲 | 2012年 2月 6日 星期一 08:58 BJT

《香港报摘》--经济日报2月6日

* 头版头条:

--港股冲21,000点关卡,直逼"牛熊分界线".

* 其他:

--港股ETF(交易所买卖基金)在沪深挂牌事宜,有望於今个月内成事.有内地消息人士指出,方案在农历新年前已分别获国务院及中证监受理,只要国务院首肯,中证监即可批出产品,料一个月内即可接受内地投资者认购.

--国际指数编制公司MSCI亦将於下周三(2月15日)公布季度检讨结果,市场注视市值逾1,400亿港元的半新股周大福(1929.HK)是否纳入MSCI香港等旗下指数.有外资分析员指出,周大福按准则要符合至少上市三个月的要求,或要待5月季度检讨时才有机会.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 林高丽

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