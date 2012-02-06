《香港报摘》--经济日报2月6日

金属期市：期铜因智利罢工谈判延后而上涨，镍价走高
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
* 头版头条:
--港股冲21,000点关卡,直逼"牛熊分界线".
* 其他:
--港股ETF(交易所买卖基金)在沪深挂牌事宜,有望於今个月内成事.有内地消息人士指出,方案在农历新年前已分别获国务院及中证监受理,只要国务院首肯,中证监即可批出产品,料一个月内即可接受内地投资者认购.
--国际指数编制公司MSCI亦将於下周三(2月15日)公布季度检讨结果,市场注视市值逾1,400亿港元的半新股周大福(1929.HK)是否纳入MSCI香港等旗下指数.有外资分析员指出,周大福按准则要符合至少上市三个月的要求,或要待5月季度检讨时才有机会.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 林高丽
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路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣