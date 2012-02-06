《香港报摘》--其他报纸重要消息2月6日

* 明报

--全球第二大铝型材研发制造商中国忠旺(1333.HK)首席财务官张立基表示,2012年全年产量目标为50万吨,预计订单量按年增长20%以上.(B02)

--农历新年後新股市场再启动,西王糖业(2088.HK)同系公司西王特钢及内地第二大连锁面包烘焙饼店克莉丝汀,两股将於今天(6日)同日开始路演,合共集资最多逾20亿港元. (B02)

* 星岛日报

--土地注册处数据显示,1月份录得所有种类楼宇买卖合约共4,490宗,其中楼价介乎300万至500万元港元的交投更大跌近四成,只有728宗,为2009年2月後近34个月的新低.(B02)

--消息透露,香港交易所(0388.HK)最快4月就引入"中途停牌(Trading Halt)"机制谘询公众,初步建议将停牌时间缩短至30或45分钟,并设有5至10分钟"复牌前竞价时段",而申请交易时段内复牌的股份,复牌後须交易最少15分钟才能收市. (B14)

* 苹果日报

--上海医药(2607.HK)公布,收购特色原料药和中间体的制药企业常州康丽制药100%股权,代价3亿元人民币. (B05)

* 东方日报

--消息透露,投资银行界近期积极向内地国企母公司游说,将旗下业务分拆上市,在市场对民企信心尚未恢复之际,希望以国企背景的概念为号召力,在新股市场突围而出.(B04)

--佳兆业(1638.HK)公布,於今年1月公司实现合约销售为5.58亿元人民币,按年上升40%. (B04)

--消息透露,中银香港(2388.HK)近期批出实际住宅按息低见2.25厘,全港最低之余,更鲜有地为工厦按揭提供现金回赠.银行界人士料,住宅市场的按息仍有四分之一厘下调空间. (B04)

* 文汇报

--光大控股(0165.HK)执行董事兼行政总裁陈爽表示,虽然预计今年内地A股市场表现不会太理想,但该公司旗下风险投资基金投资的多个项目已在筹备A股上市,公司因而将获得收益. (B02)

--立信德豪审计部合夥人林鸿恩表示,就目前市场形势而言,预期今年新股上市(IPO)宗数可维持约80宗,与去年的76宗相若;惟因市盈率偏低,总集资额或缩至约2,000亿港元,为2009年以来最低.(B02)

* 大公报

--新鸿基地产(0016.HK)预计,其旗舰商场apm於2月份的商场生意额达2.4亿至2.8亿港元,较去年升20%至25%.(B01)(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 林高丽

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