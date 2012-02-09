〔港报社评〕外交低潮访美习近平受考验--信报2月9日

然而,在西藏和叙利亚问题上,中美矛盾近日相当显眼,加上贸易摩擦升级,日前密歇根与俄亥俄州多位议员要求总统奥巴马对中国汽车零部件进口制订限制性措施.在中美关系当下处於低潮之际,习近平此刻访美,委实受到考验.在中国核心利益的西藏问题上,两国的矛盾更容易触动外交关系的退化机制.上月底农历大年初一,四川省警察与藏人冲突,造成死伤,美国国务院马上“深表关切”,并呼吁中国与达赖喇嘛对话,并称习近平访美时,将提出包括西藏局势在内的人权问题,为习近平访美增加摩擦议题.

中国崛起,美中两大强国权力出现移动,此消彼长,当两国实力旗鼓相当,战争风险也相应加大,两国领导人必须关注未来权力转移所引发的变化,并采取有效措施应对.可见中美关系,随着中国“崛起”的自身变化,必然引起美国需要重新调整对华以至全球大战略的布局.照中美关系现状看,如今处於“权力移动”的过程当中,既对两国关系产生新的可塑性空间,也增加关系波动和冲突的机会.习近平今次访美,也是开启和建立个人未来在国内主政权威的“试金石 “,但置身目前中美外交低潮,并在中美国力与权力移动的变局中走上浪头前沿,政治能力和智慧备受考验. (A02)