〔港报社评〕要中国救欧债,欧盟先释善意--经济日报2月6日

金属期市：期铜因智利罢工谈判延后而上涨，镍价走高
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
欧债危机未来两个月进入高危期,不单希腊削债谈判可能拉倒,意大利等还债高峰期又至,在危急当前,若能说服中国参与援助,可助纾缓危机.但要北京帮忙,欧盟需要先释善意,寻求双赢方案.先给中国让利,支持华买欧企.虽然美国上周数据良好,但本周市场焦点又将转回欧债,因希腊削债谈判迟迟未成,破产阴霾难消,加上意大利、西班牙等欧猪国还债高峰期亦逼近,3月底须偿还约2,400亿欧债,还债能力成疑,加深市场忧虑.
此所以上周初欧盟峰会甫结束,德国总理默克尔旋即访华,希望中国注资纾困基金,甚至购买欧债.惟总理温家宝对此虽强调透过多管道参与解决欧债危机,但无提及实质措施,相信是北京有意将球踢回欧盟脚下,看欧盟如何还招.欧盟要获中国援助,需做到以下两个方面:其一,欧盟要先行一步,向中国释善意.温家宝上周虽说中国协助欧洲,并无将欧盟承认中国完全市场经济地位、解决军售禁令挂钩,但此不代表中国不需要,去年底欧盟寻求中国购买欧债,温家宝曾打开口牌,要欧盟提早承认中国完全市场经济地位,但遭欧盟一口回绝.其二,欧盟不要阻碍中国购买欧洲企业.中国要支持欧洲,最合理的投资不是买高风险的欧猪国债,而是收购欧洲资源企业、高科技企业,以提升竞争能力,如葡萄牙政府上周五宣布,中国国家电网公司已购入25%葡萄牙国家电网公司股权.
欧盟过往对出售战略或敏感性企业予中国存有戒心,更有中国要买起欧洲的夸张舆论.总理温家宝上周在会见默克尔後,刻意表示没有能力、也没有意愿买断欧洲,正是要消减欧洲这些疑中的言论,欧盟要中国援助,亦有责减低欧洲人对中国疑虑,让中国并购欧企、支持欧洲经济.借危机促合作,强化中欧关系.欧债危机对欧盟及中国经济都造成冲击,但中欧若能求同存异,用双赢才可推进合作,不单有助纾危机,更推动中欧政经关系向前一步,符合双方未来长远利益.现在的关键是欧盟如何先释善意,推动双方向前.(A04)
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路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣