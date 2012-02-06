〔港报社评〕美经济虽好转难消货币量宽预期--信报2月6日

备受市场瞩目的一月美国非农就业人口数据公布,增幅优於预期,且持续改善,失业率亦回落至8.3%水平;加上制造及服务业活动指数呈走强趋势,令美国经济复苏步伐渐稳的预期升温.然而,细看国会预算局日前公布最新的”预算及经济展望|报告资料,对於复苏的持续性不宜过於乐观;经济虽好转,却未足以改变货币量宽刺激的需要.

照去年美国全年经济增长”先低後高”格局看,自第三季起好转,到第四季增长达2.8%,全年增幅约1.7%,如今国会预算局推算,今年增长将达2%,但预期2013年回落至1.1%,意味增长动力有滑坡之虞,难怪投资家罗杰斯以”乌鸦之口”批评,当前经济好转只是”假象”,奥巴马千方百计增加公共开支,制造”繁荣假象”,冀赢得大选.考虑到大选因素,的确不排除联储局会推出非常规的货币刺激政策,印证联储局主席贝南奇在国会预算委员会听证会上的发言,认为经济虽然好转,但复苏步伐缓慢,并以悲观口预期未来景气变化,被解读为第三轮量化宽松”近在眼前”.

据”预算及经济展望”报告,美国联邦预算赤字已连续4年逾10,000亿美元.若国会延长薪资减税期限至今年底,则预算赤字估计增加1,000亿美元.按照民主共和两党就提高美国国债上限达成的协议,未来削减赤字2.5万亿美元.上月下旬,国会投票通过了再提高债务上限1.2万亿美元的议案,使上限抵达16.4万亿水平,债务占GDP比率高达100%,势必拖着经济复苏的後腿.未来两年削减赤字的财政约束拉低GDP增长,相信难以避免,预算局估计明年增长降至1.1%,即使薪资税宽减延至今年底,但明年将无以为继,消费动力弱化,估计亦会对GDP增长构成下拉效应,令2013年经济持续增长充满巨大不确定性.可以说,目前美国经济好转的势头,隐含持续性不继隐忧,尤其明年经济掉头下滑风险更不容忽视.贝南奇警告,紧缩预算对经济复苏构成影响,意味推出第三轮货币刺激措施不仅有客观基础,且具有实际的政治与经济效用.(A02)