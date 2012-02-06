〔港报社评〕马拉松赛事应按难度区别安排--文汇报2月6日

约7万人报名参加昨日举行的第16届香港国际马拉松,但有逾600名跑手分别出现抽筋、不适或擦伤,当中1名参加半马拉松赛的26岁男子在冲过终点後晕倒不治,另有2名壮年男女亦晕倒命危.国际马拉松已成为香港的城中盛事,大大提升了社会的运动风气,成效无容置疑.然而,马拉松赛跑是一项体能消耗大,对身体综合素质要求极高的运动,并非一般市民都能应付.为加强赛事安全,主办单位应根据难度将赛事区别处理,一般市民可参加普通难度的赛事,而半马及全马等强度较高的赛事,参加者必须提供身体证明或通过健康检查才可参赛,将意外风险减至最低.

香港国际马拉松的卖点在於其结合了马拉松赛事及嘉年华会的性质.为此,主办单位可考虑将赛事区别处理,一般难度的比赛可以让参加者无条件参与,不限年龄装扮,以保留赛事百花齐放的嘉年华气氛.但对於有难度要求的赛事,则应以真正的比赛标准来要求,参与者必须出示健康证明或过去的参赛纪录,以证明有足够能力应付赛事才可参赛,以策安全.

对於参加者来说,没受过专业运动训练的人,为健康着想,还是”量力而跑”为好.身体不适则应及时退出比赛,以免招致损伤,市民更重要的是注重平时的锻炼.始终,马拉松的最大意义不在於输赢,而在於推广运动风气,加强锻炼身体,参加者应根据自己的身体条件和平日训练情况,审慎决定参赛.(A04)