〔港报社评〕侮辱言论一句也嫌多,亡羊补牢港府勿再拖--明报2月6日

金属期市：期铜因智利罢工谈判延后而上涨，镍价走高
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
“双非”(夫妇均非港人)孕妇涌港产子及中国客疯狂扫货致影响港人生活的问题,不但引起争议,更发展至语言暴力互相攻击,香港政府不能视若无睹、坐视不理.中国旅客来港消费是好事,中国孕妇来港产子也反映香港制度有吸引力,如今好事变成坏事,祸源在於港府政策失误,未能做好相关配套,使港人与中国同胞的矛盾尖锐化.港府必须正本清源,才可化解危机.
双非孕妇涌来香港产子及大量中国内地人来港扫货,的确已经影响到部分港人的日常生活.然而,提出批评必须就事论事.若涉及政策失误就应督促政府改善,涉及个别人物的缺德不文明行为,就应只针对个人及相关行为;动辄以侮辱性语言,把不相关的、守法的中国同胞也一并针对,就是歧视与诬蔑,这是文明社会所不容许的,也是港人不应为的.
中国同胞来港消费,令香港市场不再”本土”,而成为全国市场,就算是中国庞大购买力中的一个微小百分点,已足以扭曲香港市场.港府应正视二元社会的存在,分隔两个市场,一个服务香港人,另一个赚外地人钱,在教育、医疗、住屋和基本消费品上都要如此.这建议值得重视,但港府至今未见积极回应,也未能拿出有效对策.所以,责任在港府,而非中国同胞——绝大多数来访旅游的中国同胞,只是普通的观光者,把香港人口政策失误、奶粉楼房供应失衡,以及部分人的缺德行为,统统算到他们头上,绝不公平.少数港人高叫”蝗虫论”,不单无补於事,反会散播仇恨,挑动矛盾,煽动情绪,绝非香港之福.(A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣