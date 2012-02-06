〔港报社评〕侮辱言论一句也嫌多,亡羊补牢港府勿再拖--明报2月6日

“双非”(夫妇均非港人)孕妇涌港产子及中国客疯狂扫货致影响港人生活的问题,不但引起争议,更发展至语言暴力互相攻击,香港政府不能视若无睹、坐视不理.中国旅客来港消费是好事,中国孕妇来港产子也反映香港制度有吸引力,如今好事变成坏事,祸源在於港府政策失误,未能做好相关配套,使港人与中国同胞的矛盾尖锐化.港府必须正本清源,才可化解危机.

双非孕妇涌来香港产子及大量中国内地人来港扫货,的确已经影响到部分港人的日常生活.然而,提出批评必须就事论事.若涉及政策失误就应督促政府改善,涉及个别人物的缺德不文明行为,就应只针对个人及相关行为;动辄以侮辱性语言,把不相关的、守法的中国同胞也一并针对,就是歧视与诬蔑,这是文明社会所不容许的,也是港人不应为的.

中国同胞来港消费,令香港市场不再”本土”,而成为全国市场,就算是中国庞大购买力中的一个微小百分点,已足以扭曲香港市场.港府应正视二元社会的存在,分隔两个市场,一个服务香港人,另一个赚外地人钱,在教育、医疗、住屋和基本消费品上都要如此.这建议值得重视,但港府至今未见积极回应,也未能拿出有效对策.所以,责任在港府,而非中国同胞——绝大多数来访旅游的中国同胞,只是普通的观光者,把香港人口政策失误、奶粉楼房供应失衡,以及部分人的缺德行为,统统算到他们头上,绝不公平.少数港人高叫”蝗虫论”,不单无补於事,反会散播仇恨,挑动矛盾,煽动情绪,绝非香港之福.(A04)