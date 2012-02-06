〔港报社评〕趁楼市回稳为房策多谋後着--星岛日报2月6日

金属期市：期铜因智利罢工谈判延后而上涨，镍价走高
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
楼市近日稍稍降温,公众对房策讨论似乎较去年平静,香港地少人多,中国人来港置业需求的大环境未变,港府宜把握局面稍为平静的时机,做好稳定楼市的工作.“财政预算案”公布推地计画,同时拆细地皮,此举有利降低门槛,保障投地兴趣,维持未来供应,要留意是门槛下调令竞争加剧,一旦市场气氛好转,卖地价格有可能被推高,刺激楼价掉头回升.房协角色过去经常因应楼市调整.在楼市兴旺时,房协曾积极参与发展夹心阶层住宅,其後又接手部分土发公司项目.近年,私人楼市兴旺,加上政府退出楼市,房协改变角色,主力之一是发展长者租住计画,其他出售住宅的项目有渐渐减少的倾向.
增政府房屋话语权.年前政府提出”置安心”计画,并交由房协负责,正符合这个发展方向,关键是如何好好落实有关构思.除了私人发展商,香港的房屋机构主要有房委会、市建局和房协.房委会直属政府,市建局和房协的角色相当较有弹性.预算案提出把工厦纳入市建局工作范围,显示当局有意更积极协调楼市发展,由於香港楼市相当庞大,当局若想增加在物业市场的话语权,就要有不同的机构扮演不同角色,为市场提供不同类型的物业.
经历”八万五”时期楼价急跌,港府决定退出市场,但面对楼价持续攀升和对住宅需求增加,港人要求对居住和置业有足够的保障.现在楼市虽然回稳,港府宜尽早展开研究,如何透过不同机构,供应各类型住宅,以备楼价一旦回升,有足够的措施回应公众的诉求.(A05)
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路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣