〔港报社评〕趁楼市回稳为房策多谋後着--星岛日报2月6日

楼市近日稍稍降温,公众对房策讨论似乎较去年平静,香港地少人多,中国人来港置业需求的大环境未变,港府宜把握局面稍为平静的时机,做好稳定楼市的工作.“财政预算案”公布推地计画,同时拆细地皮,此举有利降低门槛,保障投地兴趣,维持未来供应,要留意是门槛下调令竞争加剧,一旦市场气氛好转,卖地价格有可能被推高,刺激楼价掉头回升.房协角色过去经常因应楼市调整.在楼市兴旺时,房协曾积极参与发展夹心阶层住宅,其後又接手部分土发公司项目.近年,私人楼市兴旺,加上政府退出楼市,房协改变角色,主力之一是发展长者租住计画,其他出售住宅的项目有渐渐减少的倾向.

增政府房屋话语权.年前政府提出”置安心”计画,并交由房协负责,正符合这个发展方向,关键是如何好好落实有关构思.除了私人发展商,香港的房屋机构主要有房委会、市建局和房协.房委会直属政府,市建局和房协的角色相当较有弹性.预算案提出把工厦纳入市建局工作范围,显示当局有意更积极协调楼市发展,由於香港楼市相当庞大,当局若想增加在物业市场的话语权,就要有不同的机构扮演不同角色,为市场提供不同类型的物业.

经历”八万五”时期楼价急跌,港府决定退出市场,但面对楼价持续攀升和对住宅需求增加,港人要求对居住和置业有足够的保障.现在楼市虽然回稳,港府宜尽早展开研究,如何透过不同机构,供应各类型住宅,以备楼价一旦回升,有足够的措施回应公众的诉求.(A05)