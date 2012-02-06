〔港报财经评论〕股市派对好了伤口忘了痛--信报2月6日

股市派对好了伤口忘了痛 /习广思

港股在看好的投资者步步进逼下,看淡的投资者收敛未有进攻,上周恒指整固两日後,逐步向21,000点进发.目前,恒指250天线在20,168点,也是8月反弹的最高位,再向上升将面对大裂口,即去年8月初美国降级後的大跌裂口,最乐观将去到21,700点.股民莫估顶,但这水平可作为短线操作的参考.国企指数完成黄金比率的反弹61.8%,在当日裂口半天吊,再进一步上升的话,将补回裂口.牛熊证仍然以熊证主导,但分布开始产生变化,20,100-20,199点开始出现大量牛证,20,100-20,200点还是熊证重货区,留意最高熊区撤退至22,000-22,100点之间.

恒指再升与否,大抵只是代表市场气氛而已,新闻标题说基金追货,要追回投资回报,基金不能只靠指数成分股,追逐目标变成二三线股,买股不买市,是目前投资需要更专注的策略.市场炒到二三线股,有人会视为升市水尾,正如早前公用股及中移动(0941.HK)急涨,亦一度小心起来,大市很有机会出现大幅调整.事实上,大市在高位,值博率下降情况下,投资者也不能守住不变,策略应该是进行更多换马,发掘落後股份,和黄0013.HK“买橙”是上升原因,但走势落後或者是更大追买理由.

美国经济到底有没有改善?去年9月,美国经济周期研究所发出警告,经济将进入频密衰退期,10月再发出双底衰退警告,因为该所的领先指标跌至QE2前低位.4个月後,领先指标未有再跌,但仍然处於负数区域,不是没有改善,但情况是慢得可怜,所以说”经济好转”也无法令人信服.争辩ECRI预测对错,大抵没大意思,如果经济时快时慢,时好时坏,如今所谓的快也没有快到那里,但现况是没有再跌下去却未升上来.对奥巴马来说,已经是非常不错的事情,难题是千万不要恶化.回到市场上,经济数据再一次提供了周期性的故事,毕竟股票炒家讲的是钱,经济学家关心的是社会,对股民来说,更重要的是市场有反应.股市的乐观,更大程度是因为之前太悲观.道指突破2010年高位,标普500指数一年前高位是1,370点.美股与港股一样,二三线股仔炒落後,上周五罗素2,000指数涨升2.24%,跑赢道指及标普500指数,“黄金交叉”或在这两周内出现.(B03)

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(2月4日)

蓝筹发债回暖讯号 /习广思

港股犹如在云端穿梭,有人觉得情况相当危险,有人倒觉得云端虽危险,但也可以是畅游的地方.大市急升後,进行整固之余,继续炒落後.受到区内股市回吐影响,恒指全日窄幅上落,午後A股倒升,一度带动恒指,但市场观望美国就业数据或会回吐藉口,收报20,756点,上升17点,大市成交额634亿港元.”空军”亦步亦趋,但未有大举动,大市沽空比率9.23%.中移动(0941.HK)留力,恒指由和黄0013.HK接力,市场继续捉落後股,药业股板块有炒作,但大部分成交额增加的股份均录得升幅,特别是中小型股份,大市回吐压力未见明显加大.中传动无惧盈警业绩期早响前奏,市场盈警地雷常常有,早前钢铁股盈警暴挫,相对A股的冷静以及早有心理准备,市场是被吓坏了.中国高速传动(0658.HK)发盈警,昨天股价先跌後急升,大行护航的说法是,去年公司股价累积逾60%,盈利下滑因素大致反映.

这类落後股份,盈警过後股价是升是跌,倒是值得投资再细心研究其价值.倒是部分投资者一直期望高盈利增长的股份,特别是内需零售股,即使不是盈警,就算是放缓,已足够它被”有心人”洗仓.昨天提及八只有炒味的落後股,这些股价低迷的股份可能是残兼烂,但热钱出动时不会谈品味,目标只有一个,就是炒起来赚钱.八只股份当中,数码通(0315.HK)回吐3%,理文化工(0746.HK)平收,纷美包装(0468.HK)再升12.15%,海丰国际(1308.HK)升6%,巨腾(3336.HK)跌0.86%,中铁建(1186.HK)升3.19%,宏桥(1378.HK)升4.7%,中传动升6.78%.是运气所致也好,是短视也好,是歪理也好,一个事实是”钱不认股”,落後就要追.再说,昨天药业股狂炒,卫生部有关基本药物的政策真的有如此重大影响吗?钱作怪的日子,更多时候没有常理解释呢.

大概是投资市场的一个假设,相对股票市场,债市投资者相对专业,一来少有小投资者的羊群力量,二是债券炒卖较为复杂.却其实,此假设亦是因为股债投资者分析框架不太一样,炒股票者大多炒虚无憧憬,债市纵然有更多炒家,但要吸引长线基金入市,买家看的是违约爆煲的机会,先看风险,先讲保住间厂,再来讲如何赚粒糖.亦因如此,对许多审慎的投资者来说,债市回暖才是较有信心入市的时候.虽然不能否认,零息之下,热钱出动觅息,企债亦早是炒家天地,但债市回暖,其实依然不失为市场温度计.(B01)

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英镑不宜太悲观 /苏子

本周三英镑兑美元成功突破自去年11月下旬开始一直屡攻不破的1.578关键阻力位.不过,汇价在突破如此关键的阻力位後,暂时只是多升约100点子,至1.5882高位便乏力再升,未能顺势挑战更关键的200天SMA的1.5945阻力位.幸好英镑兑美元自上述高位的回落,仅低见1.5783,刚好守稳已成为关键支持位的1.578之上.如昨晚英镑兑美元未见在市场知悉美国公布最新的就业报告结果後,令到1.578关键支持位得而复失,预料汇价自上月13日的1.5233低位开始的单边升市仍未结束,後市应有力上破200天SMA阻力,以及1.6心理关口,并挑战去年10月的1.6165高位.留意此高位阻力刚好与汇价由去年4月下旬的1.6745高位,跌至上月的1.5233低位的61.8%反弹目标,即1.6167阻力及200周SMA阻力相若.

如稍後英镑兑美元在突破1.6心理关口後,能以单边市形式继续上试至去年10月的1.6165高位,估计届时应有力顺利破关而上,而汇价在技术走势出现多重突破下,相信不难进一步挑战去年8月的1.6455高位甚至1.65心理关口.由於英伦银行较联储局有更高机会推出新一轮QE措施,故倾向英镑兑美元的走势会较弱.但随着上月联储局议息後,市场普遍相信联储局将有较高机会在今年第二季启动QE3措施,加上英国上月制造业PMI指数自49.6大幅上升至52.1,远高於市场预期的50,对英镑汇价产生明显利好作用,故在此消彼长情况下,结果造就了英镑兑美元出现近期呈现一浪高於一浪的单边市走势.英镑兑美元若能成功升逾200天SMA阻力,投资者便不宜再对英镑兑美元持悲观的态度,反而小心汇价将继续以单边市形式向上挑战更为关键的阻力位.短线而言,英镑兑美元若在跌破1.578支持後,能迅即下试至10天SMA支持,最後更在10天SMA支持以下收市的话,那英镑兑美元才有望摆脱自上月的1.5233低位开始的单边升市,否则投资者不宜贸然猜测英镑兑美元的顶部并采取自杀式的逆势入市策略.