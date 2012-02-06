〔港报财经评论〕二三线股反弹成风,跟进策略--经济日报2月4日

二三线股反弹成风, 跟进策略 /林瑞芬

恒指在克21,000前反覆整固,但难抑个别股炒升气氛,和黄0013.HK昨接力突围而出.和黄附属3奥地利同意以总代价9亿欧元,全购奥地利第3大移动运营商Orange Austria.交易银码对和黄来讲是小数目,相信收购後将两间运营商合并,可稳定竞争格局,有助恢复运营商的订价权.和黄昨早逆市高见77.2港元,创5个半月新高,全日收报76.4港元,急升3.3%.技术上,和黄短线急升阻力在80港元附近,一旦突破可望回补裂口近90港元,以72港元止蚀.近月以来,去年超跌股有另一番景象,像航运股炒到飞起,中海发展(1138.HK)、中国远洋(1919.HK)、中海集运(2866.HK)等自1月初至今累计涨幅22-29%.昨日轮到去年受困药价减价的药业股,神威药业(2877.HK)、国药控股(1099.HK)、四环药业(0460.HK)等涨10%-11%不等.虽乏实质利好消息,凭鱼缸钱多肯炒,加点技术走势想像力配合,看图如国药及四环的10、20及50天平均线在低位交叉,不跌就升,结果就一枝箭抽升.

当前市场对二、三线股的信心似乎转强,好像前日股价急抽後即发盈警的中国高速传动(0658.HK),还以为会因为盈警而大震,昨股价续涨6.8%至4.88港元,花旗认为中传动股价自2010年底累跌62%,大致已反映去年盈利下滑,还把目标价由3.6港元调高至4.49港元.去年大跌的股份,当中可筛选博反弹,以去年股价累跌58%的兴达国际(1899.HK),值得留意.大和报告指出,最近向兴达摸底,公司管理层展望今年经营状况较佳.集团毛利率由2010年上半年的32.1%,跌至2011年上半年的27.0%.集团管理层认为少数中国内地业内的竞争者营运已抵仅收支平衡,预计产品再减价空间收窄.不然,大多处亏损状况,今年下半年售价水平应近底.

不过,若去年已是最坏时间,今年有所好转,兴达每股盈利将於今年度录得16%升幅,至0.436港元.还有,在公司财务健康,具很强现金流以及预计今年度资本开支减少下,大和料兴达有潜在空间增加派息比率,故维持”买入”评级,目标价4.8港元.认同大和所持理据,观乎兴达2007、2008、2009及2010年度自经营业务现金流净额连年增加,分别为4.70亿、5.39亿、5.76亿及9.01亿港元,纯利分别为3.97亿、4.38亿、5.61亿及7.95亿港元.二来,集团业务需要一定技术,门槛高.三来,从走势图所示,兴达股价上月低见2.79港元,交投明显增多,其後反弹,目前阻力在3.5港元,确认突破反弹上望至少4港元,以3港元止蚀,投机炒作也有一定值博率.(009)

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金价寻顶, 金股看俏 /余少文

国企指数继续在牛熊分界线争持,後市要看外围表现以及中国内地会否推出宽松货币措施,但见美元回落令金价持续反弹,料国际金价可再挑战1,900美元水平,利好黄金股今年盈利可保增长.中国内地股市继续反弹,支撑国企指数昨日再升22点或0.2%,收11,605点,成交额降至156亿港元,只有55%主板H股随大市上升.而内银股偏软是大市上升动力不足原因,主要是市场传高盛有意减持工商银行(1398.HK)消息所影响.至於红筹指数升12点或0.3%,收3,997点,成交额45亿港元.国指期指轻微高水4点,对後市启示不大.但国企沽空压力略为缓和,除了沽空数目降至85只外,沽空额占国指成交额回落至14.6%,希望中资股在沽压减弱下,下周可以挑战12,000点.当然,市场仍在等待人民银行会否再出招,如下调存款准备金率,因为中国利好经济措施出台与否,是国指以及A股短期能否向上突破主要关键所在.

当然,美元近期回落,美汇指数过去半个月由81点降至昨79点,是外围市况向好主要因素,也是支持香港中资股造好.惟美元回落则令黄金价格回升,纽约金价过去半个月由1,600美元回升至昨日的1,757美元,是黄金股同期跑赢大市的动力.除非金价跌穿250天线,否则反覆寻顶趋势未变,即有机会再挑战去年高位1,921美元.

不过,金价去年虽升,去年平均金价升近30%至1,580美元.但紫金矿业(2899.HK)刚公布的去年业绩快报,盈利只升20%至58亿元人民币,每股盈利0.266元人民币,较去年首三季增长26%还低,也低於彭博综合证券商预测的0.295元人民币.其扣除营业成本後的营业利润,首三季同比增长29%,但全年只有增长22%,反映成本上升,不排除是所持证券亏损扩大所致,故去年第四季盈利只有约12.7亿元人民币,同比只微升3%而已.其他黄金股会否跟紫金一样面对成本上升压力,要待业绩公布才知道.但整体而言,只要金价继续上升,相信黄金股在成本上升下,盈利仍可维持增长,如招金矿业(1818.HK)今年预测PE会由去年20倍降至15倍,中国黄金国际(2099.HK)也会由15倍降至11倍,故股价在金价继续寻顶下,有留意价值.尤其黄金股今年到昨日为止,升幅动辄超过25%,高於国指同期的16%升幅,又以中国黄金升幅最多达37%,是最强势的黄金股,不妨作为黄金股首选.(010)