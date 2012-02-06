〔香港个股〕中国燃气称其五分之一员工反对新奥能源财团收购要约

路透香港2月6日电---中国城市燃气供应商--中国燃气(0384.HK)称,其五分之一员工反对新奥能源(2688.HK)财团提出之收购要约.

中国燃气上周五晚的公告称,近日接获由近4,000名员工签署函件,向董事会表达反对新奥能源财团之收购要约,因这些员工认为收购要约对公司业务及中国天然气行业之竞争及发展潜在不利影响,同时相信现任管理层乃公司日後有效管理之最佳选择.

截至2011年9月底为止,中国燃气拥有约2万名员工,其中300多人为深圳总部员工,其余分布於各个项目公司.是次签署反对函件的员工,部分亦为公司股东及/或购股权持有人,属於重要员工.

就中国燃气部分员工的反对立场,新奥能源财团今天在一份声明中称,"除要约公告中已经提到董事会和高管层面的相应建议和安排,财团无意就中燃员工的聘用现状做实质性调整."

"财团期待有机会向中燃董事会当面深度阐述和交流财团能够给中燃带来的价值和发展空间."声明并称.

去年12月,新奥能源联同中国石化(0386.HK)(600028.SS)向中国燃气提出167亿港元(或每股3.5港元)的收购建议,惟未获中国燃气的董事会的支持.後者更指该收购要约为"完全未获邀请,属机会主义性质以及未能反映公司之基本价值."

而该收购要约尚要满足五项条件方可作实,包括取得商务部的反垄断审批,新奥能源的股东会批准,中石化取得发改委、商务部、国资委及外管局的相关批准,以及中国燃气给予要约人足够机会进行尽职审查;截止期限为3月31日.

自新奥能源财团提出收购要约以来,中国燃气获其主要股东不断增持股份.截至2月2日为止,韩国SK E&S累计购入中国燃气逾8亿港元的股份,持股倍增至4.53亿股或10.34%;另一主要股东富地石油(Fortune Oil)FOOI.L与中国燃气前董事总经理刘明辉的合资公司亦持有中国燃气5.39亿股或12.29%的股份.

中国燃气的股权极度分散,其他股东尚有阿曼国有石油公司(SAOC)、印度国有天然气企业GAIL (India) Ltd GAIL.BO、亚洲开发银行(ADB)以及国务院台湾事务办公室在港机构海峡金融,持股介乎3-5.4%.此外,中石化亦占4.79%的股份.

中国燃气周一早盘尾段跌逾1%,报3.63港元;大市恒生指数.HSI则涨0.62%.(完)

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