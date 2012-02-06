《香港重要政经日程》--2月6日-2月10日

金属期市：期铜因智利罢工谈判延后而上涨，镍价走高
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
=====================今日香港主要政经消息===========================
2月6日(周一)
-- FlexSystem(8050.HK)公布第三季业绩.
-- 长达科技(8026.HK)公布第三季业绩.
=====================近日香港主要政经消息===========================
2月7日(周二)
-- 惠誉举行主权债发行论坛.
-- 公布1月份外汇储备资产数据.
-- 东江环保(0895.HK)公布全年业绩.
-- 新意网(8008.HK)公布中期业绩.
--09:30 北京北辰(0588.HK)在中国举行股东特别大会.
2月8日(周三)
-- 中芯国际(0981.HK)公布首季业绩.
-- 瑞东集团(0376.HK)公布全年业绩.
-- Z-OBEE(0948.HK)公布第三季业绩.
--09:00 兖州煤业(1171.HK)在中国举行股东特别大会.
--11:00 英皇证券(0717.HK)股东周年大会.
--12:00 深圳中航(0161.HK)在深圳举行股东特别大会.
--13:30 平安保险(2318.HK)在深圳举行股东特别大会.
--15:00 中集安瑞科(3899.HK)股东特别大会.
2月9日(周四)
-- 白马户外媒体(0100.HK)公布全年业绩.
-- 宏利(0945.HK)公布全年业绩.
-- 新濠博亚6883.HK公布全年业绩.
--09:00 莱福资本(0901.HK)股东特别大会.
--10:00 悦达矿业(0629.HK)股东特别大会.
--10:45 联想集团(0992.HK)公布第三季业绩.
*2月10日(周五)
-- 必瘦站(1830.HK)首日公开发行.
-- 凯德商用-S6813.HK公布全年业绩.
--10:00 昊天能源(0474.HK)股东特别大会.
--10:00 佳讯控股(0030.HK)股东周年大会.
--10:00 华亿传媒(0419.HK)股东特别大会.
--12:30 建行(0939.HK)媒体新春餐叙
--14:30 中国矿业(0340.HK)股东特别大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 李珊珊
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣