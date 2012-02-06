〔台湾企业〕台电亏损有增无减,未来四年还款年均逾1,000亿台币(更新版)

* 今年拟发行900-1,000亿台币无担债,与去年922亿相当--消息 * 今年银行借款规模约800-900亿台币--消息 * 未来3-4年平均还款金额逾1,000亿台币,远高800亿平均水准--消息 路透台北2月6日电---台湾电力公司财务压力有增无减,一位消息人士周一表示,在电价无法合理调高下,预估台电今年亏损将高达1,000亿台币.但不会因此扩大公司债发行规模,今年预计发行900-1,000亿台币无担保公司债,与去年的922亿相当. 该名接近公司的人士并指出,由於过去10年发行的公司债与银行借款,将在未来3-4年陆续到期,自今年起,每年平均的还款金额将逾1,000亿台币,远高於过去每年800亿的水准.今年除公司债发行外,还有800-900亿台币的银行借款计画. "原则上不会扩大发债规模...维持在较低水准,对财务比较好."他说. 该名人士也补充,营运资金筹措会采取长短期借款相互搭配的方式进行."哪一边的资金充裕与条件较好,就多借一点." 身为台湾最大公司债发行单位的台电,由於政策"冻涨"电价,且国际燃料价格居高不下,截至去年台电累计亏损已达1,179亿台币,筹资的压力无法减轻. 为协助降低发债成本,立法院已在去年底通过修正法案,台电未来不需为了发行公司债找担保银行保证,因此每年可以省下约3亿台币的保证费用.[ID:nCT0425722]

**电价看涨** 该名接近公司的人士表示,根据台电的预算书,今年的亏损金额预估1,000亿台币,若加计1,179亿的累计亏损,今年的累计亏损料突破2,000亿大关,占3,300亿台币资本额的六成.也迫使政府面临能源价格合理化的调整压力. "虽然是国营事业,但台电还是要遵循公司法的规定...若搞到面临清算,会是很大的难题."他说. 为减缓亏损累积的速度与幅度,该名人士称,除在营运资金筹措方面降低成本外,今年在固定成本投资部分,如变电厂设置等等,会将非急迫性的项目暂停处理. 本地媒体报导,马英九总统针对民众关心的油电价格合理化问题,要求经济部提出具体方案.经济部长施颜祥表示,能源电价合理化是主要目标.根据台电估计,电价每度要调涨0.357-0.5台币,如何调涨有待政策决定. 台电为百分之百国营,且为独占的电力事业,评等优良,发行利率也是公司债市场最主要的参考指标.标准普尔转投资的中华信评给予台电"twAAA"评等.(完) --记者 董永年; 审校 屈桂娟