〔香港热股〕李宁午後走高,公司称持续精减人事成本助其持续反弹

路透香港2月6日电---中国主要本土运动用品品牌--李宁(2331.HK)周一午後持续大涨.分析师指出,继引入TPG[TPG.UL]等私募基金後,李宁上周末称将持续精减人事成本,令先前跌幅已深的股价持续近期反弹走势.

本地时间下午2:20时,李宁上涨3.84%至8.39港元,今日最高涨逾6%至8.60港元,表现胜於大盘恒生指数.HSI下跌0.39%.

李宁上周五晚间公布组织调整,整合产品、销售及供应链等部门.公司并称将持续专注在核心业务,精减人事,希望今年底前人事成本占总营收的比重可以减少0.5个百分点.李宁并未作进一步说明.

分析师指出,虽然运动用品行业前景仍谨慎,但李宁经过先前大跌,股价已修正至相对低点,在引入战略股东TPG及新加坡政府投资公司(GIC)[GIC.UL]效应,以及公司持续缩减开支,料有助於股价上涨.

投行德意志证券在报告中称,"公司精简组织以及强化成本控制,长期将有助於公司竞争力."

不过,近期带动李宁涨势的是,该公司农历假期前公告向TPG和GIC发行7.5亿元可换股债券,控股股东并向TPG售股.[ID:nCH0094367]该消息令李宁迄今涨幅逾20%.

这家以中国奥运健将为名的运动用品商,近年来在转型至高档商品的过程中,遭遇国际大牌Nike(耐克)(NKE.N)、Adidas(阿达斯,爱迪达)(ADSGn.DE)等强敌,转型并不顺利,再加上行业前景严峻,公司去年公告中期净利大降近50%.股价去年一年也跌了约50%.[ID:nCH0087889](完)

--记者 李珊珊; 审校 曾祥进

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