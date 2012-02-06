〔香港热股〕李宁午後走高,公司称持续精减人事成本助其持续反弹

金属期市：期铜因智利罢工谈判延后而上涨，镍价走高
路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
路透香港2月6日电---中国主要本土运动用品品牌--李宁(2331.HK)周一午後持续大涨.分析师指出,继引入TPG[TPG.UL]等私募基金後,李宁上周末称将持续精减人事成本,令先前跌幅已深的股价持续近期反弹走势.
本地时间下午2:20时,李宁上涨3.84%至8.39港元,今日最高涨逾6%至8.60港元,表现胜於大盘恒生指数.HSI下跌0.39%.
李宁上周五晚间公布组织调整,整合产品、销售及供应链等部门.公司并称将持续专注在核心业务,精减人事,希望今年底前人事成本占总营收的比重可以减少0.5个百分点.李宁并未作进一步说明.
分析师指出,虽然运动用品行业前景仍谨慎,但李宁经过先前大跌,股价已修正至相对低点,在引入战略股东TPG及新加坡政府投资公司(GIC)[GIC.UL]效应,以及公司持续缩减开支,料有助於股价上涨.
投行德意志证券在报告中称,"公司精简组织以及强化成本控制,长期将有助於公司竞争力."
不过,近期带动李宁涨势的是,该公司农历假期前公告向TPG和GIC发行7.5亿元可换股债券,控股股东并向TPG售股.[ID:nCH0094367]该消息令李宁迄今涨幅逾20%.
这家以中国奥运健将为名的运动用品商,近年来在转型至高档商品的过程中,遭遇国际大牌Nike(耐克)(NKE.N)、Adidas(阿达斯,爱迪达)(ADSGn.DE)等强敌,转型并不顺利,再加上行业前景严峻,公司去年公告中期净利大降近50%.股价去年一年也跌了约50%.[ID:nCH0087889](完)
--记者 李珊珊; 审校 曾祥进
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路透伦敦2月15日 - 铜价周三上涨，因美国经济显现乐观迹象，且旨在中止智利一主要铜矿罢工的谈判遭延后；镍价上涨，因菲律宾的供应受扰。
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣