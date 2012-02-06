版本:
中国
亚洲 | 2012年 2月 6日 星期一 15:59 BJT

〔香港新股〕克莉丝汀设定IPO招股价区间为每股1.6-2.22港元--销售文件

路透香港2月6日电---据路透周一获得销售文件显示,焙烘产品连锁店营运商--克莉丝汀国际控股有限公司设定香港IPO(首次公开发售)招股价区间为每股1.6-2.22港元,集资高至5.6亿港元.

销售文件显示,克莉丝汀初步拟发售2.5亿股新股,若计入15%的超额配售权,发行股数将增至2.875亿股股份.新股编号为"1210.HK".

该公司今天开始路演,预计2月15日定价,并於23日在联交所挂牌上市.

法国巴黎银行(BNPP.PA)负责是次IPO安排.

据克莉丝汀刊载於联交所的初步招股文件显示,截至去年底为止,该公司在中国22个城市营运共898间零售门店;去年首9个月收益为9.86亿元人民币,净利8,003万元,每股盈利0.107元.(完)

--记者 雷美珍; 审校 曾祥进

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐