〔香港新股〕克莉丝汀设定IPO招股价区间为每股1.6-2.22港元--销售文件

欧洲股市：受企业季报推动收涨，银行股触及三周高位
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透香港2月6日电---据路透周一获得销售文件显示,焙烘产品连锁店营运商--克莉丝汀国际控股有限公司设定香港IPO(首次公开发售)招股价区间为每股1.6-2.22港元,集资高至5.6亿港元.
销售文件显示,克莉丝汀初步拟发售2.5亿股新股,若计入15%的超额配售权,发行股数将增至2.875亿股股份.新股编号为"1210.HK".
该公司今天开始路演,预计2月15日定价,并於23日在联交所挂牌上市.
法国巴黎银行(BNPP.PA)负责是次IPO安排.
据克莉丝汀刊载於联交所的初步招股文件显示,截至去年底为止,该公司在中国22个城市营运共898间零售门店;去年首9个月收益为9.86亿元人民币,净利8,003万元,每股盈利0.107元.(完)
--记者 雷美珍; 审校 曾祥进
银行股上涨，也受助于美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表的鹰派讲话。叶伦周二表示，美联储可能需要在接下来的某次会议上升息。
路透2月15日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 347.0 12 345.0 27 * 3月 346.8 30 343.0 9 * 4月 338.9 130 334.6 150 * 5月 333.3 402 329.6 121 * 6月 324.0 1222 320.7 309 * 7月 319.7 6853 317.0 1377 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣
一些行业人士预计未来几周将浮现偏多策略操作，主因3月及4月左右供给基本面趋紧，380-cst燃料油3月掉期未平仓合约窜升，以及一些交易商用来存放及运送大量油品的租船活动增加。