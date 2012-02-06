〔香港个股〕韩国SK E&S增持中国燃气股份至10.42%,涉资逾1,300万港元

路透香港2月6日电---根据香港证监会的资料显示,中国燃气(0384.HK)的主要股东--韩国SK E&S上周五(3日)购入中国燃气逾1,300万港元的股份,持股升至10.42%.

资料显示,这家SK Holdings003600.KS旗下公司於2月3日按每股3.66-3.68港元,购入中国燃气360.2万股股份;本次增持後,其持股升至4.569亿股或10.42%.

根据路透的计算,SK E&S自去年12月中以来累计购入中国燃气近2.3亿股股份,涉资逾8.3亿港元,基本达到其增持目标.

中国燃气周一收跌1.09%,报3.63港元.

去年12月,新奥能源(2688.HK)联同中国石化(0386.HK)(600028.SS)向中国燃气股东提出167亿港元(或每股3.5港元)的收购建议,惟未获中国燃气的董事会的支持.後者更指该收购要约为"完全未获邀请,属机会主义性质以及未能反映公司之基本价值."此前SK控股一位新闻发言人曾对路透表示,旗下SK E&S计划至多斥资1,200亿韩元增加对中国燃气的持股.[ID:nnCH0093385]

目前新奥能源的收购要约尚未作实,因尚待中国商务部等部门审批,但事件已经引发中国燃气现有股东争相增持中国燃气的股份.

证监会的资料显示,除了SK E&S之外,中国燃气另一主要股东富地石油FOOI.L与中国燃气前董事总经理刘明辉的合资公司,亦於2月3日购入中国燃气约409万股股份,涉资1,502万港元,其持股升至5.428亿股或12.38%.

稍早中国燃气进一步表示,其五分之一员工反对新奥能源财团提出之收购要约.[ID:nCH0095471](完)