《香港报摘》--信报2月7日

台湾汇市：台币早盘小贬，随亚币走弱且外资小幅汇出
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
* 要闻版头条:
--房委会就新居屋补地价提出五个方案,房委会资助房屋小组今天将进行讨论,初步以浮动利率的方案较受欢迎.
* 其他:
--中电(0002.HK)表示,去年资本开支达80.44亿港元,当中用於发电系统、减排项目及其他相关发电项目的资本开支达到23.59亿港元.
--证监会昨天再批出3只交易所买卖基金(ETF),包括将於3月底退出香港市场的12只由领先资产管理推出的产品,香港ETF数目达到101只,创历来新高.
--星展集团执行总裁高博德预期,今年离岸人民币存款增长将会减慢,部分原因是环球经济因素影响,但整体人民币业务前景仍理想,香港仍会是最大离岸人民币中心. (完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 杨淑祯
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