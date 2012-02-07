《香港报摘》--信报2月7日

--中电(0002.HK)表示,去年资本开支达80.44亿港元,当中用於发电系统、减排项目及其他相关发电项目的资本开支达到23.59亿港元.

--证监会昨天再批出3只交易所买卖基金(ETF),包括将於3月底退出香港市场的12只由领先资产管理推出的产品,香港ETF数目达到101只,创历来新高.