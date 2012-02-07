《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--2月7日

台湾汇市：台币早盘小贬，随亚币走弱且外资小幅汇出
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
路透香港2月7日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7535港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周一收低17.1点或0.13%,报12,845.13点.对欧洲和企业盈利的疑虑挥之不去,盖过了投资者日益浓厚的对经济增长的乐观情绪. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 214.160 -1.89 26849 16.605 0.15 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 12.690 -1.48 56521 3.936 0.40 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 50.460 -1.41 224585 78.248 0.77 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 45.140 -1.76 55874 23.333 0.36 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 149.030 -0.29 33700 11.555 0.48 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 121.290 -2.93 54589 9.404 0.69 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 44.070 -0.61 150460 68.339 0.65 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 55.590 -5.07 45066 4.310 -0.23 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 17.470 -5.62 607348 13.545 -0.84 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 24.980 1.88 36076 19.368 0.98 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 24.660 -0.72 29968 4.780 0.84 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 26.380 -2.62 6311 4.091 1.01 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 18.880 -2.98 4111 1.464 -48.99 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.640 -7.69 79732 0.409 -0.15 (完) --整理 李珊珊
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
路透东京2月21日 - 消息人士称，日本东芝希望通过出售闪存芯片业务多数股权，筹资至少1万亿日圆(88亿美元)，以作为应对未来新的财务问题的缓冲。