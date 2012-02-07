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亚洲 | 2012年 2月 7日 星期二 08:13 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--2月7日

路透香港2月7日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7535港元HKD=)

  美股道琼工业指数.DJI周一收低17.1点或0.13%,报12,845.13点.对欧洲和企业盈利的疑虑挥之不去,盖过了投资者日益浓厚的对经济增长的乐观情绪.

  公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                                (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
  -------------------------------------------------------------------------------------
  中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  214.160   -1.89      26849            16.605       0.15
  中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   12.690   -1.48      56521             3.936       0.40
  中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   50.460   -1.41     224585            78.248       0.77
  中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   45.140   -1.76      55874            23.333       0.36
  中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  149.030   -0.29      33700            11.555       0.48
  中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  121.290   -2.93      54589             9.404       0.69
  汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   44.070   -0.61     150460            68.339       0.65
  中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   55.590   -5.07      45066             4.310      -0.23
  中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   17.470   -5.62     607348            13.545      -0.84
  兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   24.980    1.88      36076            19.368       0.98
  华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   24.660   -0.72      29968             4.780       0.84
  南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   26.380   -2.62       6311             4.091       1.01
  东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   18.880   -2.98       4111             1.464     -48.99
  中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.640   -7.69      79732             0.409      -0.15  (完)

  --整理 李珊珊

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