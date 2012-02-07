《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--2月7日

路透香港2月7日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周一收市价的比较.(1美元=7.7535港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周一收低17.1点或0.13%,报12,845.13点.对欧洲和企业盈利的疑虑挥之不去,盖过了投资者日益浓厚的对经济增长的乐观情绪. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 214.160 -1.89 26849 16.605 0.15 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 12.690 -1.48 56521 3.936 0.40 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 50.460 -1.41 224585 78.248 0.77 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 45.140 -1.76 55874 23.333 0.36 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 149.030 -0.29 33700 11.555 0.48 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 121.290 -2.93 54589 9.404 0.69 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 44.070 -0.61 150460 68.339 0.65 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 55.590 -5.07 45066 4.310 -0.23 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 17.470 -5.62 607348 13.545 -0.84 兖州煤业( 1171.HK ) YZC.N 24.980 1.88 36076 19.368 0.98 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 24.660 -0.72 29968 4.780 0.84 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 26.380 -2.62 6311 4.091 1.01 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 18.880 -2.98 4111 1.464 -48.99 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 2.640 -7.69 79732 0.409 -0.15 (完) --整理 李珊珊