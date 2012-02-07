《香港报摘》--经济日报2月7日

台湾汇市：台币早盘小贬，随亚币走弱且外资小幅汇出
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
* 头版头条:
--去年香港整体住宅楼价先升後回,上半年上升15%,但下半年楼价见顶回落抵销上半年升幅,全年仅升9.3%,升幅较2010年的20%及2009年的29%为低.业界料今年楼价有下调空间.
* 其他:
--星展集团(DBSM.SI)执行总裁高博德称,虽欧美经济放缓对集团业务构成一定影响,但无意裁员,亦无冻结人手的计划.
--内地楼市未回暖,发展商今年都以管理现金流为首要任务,恒盛地产(0845.HK)总裁兼执行董事程立雄表示,今年开工目标为150万平方米,较去年减少50万平方米或25%,预计可节省10亿元人民币以上开支.
--中信证券(6030.HK)(600030.SS)1月营业额按月大减94%至5.2亿元人民币,净利亦按月大减95%至2亿元人民币.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 张喜良
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
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