《香港报摘》--其他报纸重要消息2月7日

* 明报

--香港长江实业(0001.HK)执行董事赵国雄表示,集团今年将推出八个楼盘,约4,000个一手单位,涉资逾300亿港元,与去年相若.

--花样年(1777.HK)表示新开工会减少三至四成.

* 星岛日报

--差饷物业估价署公布,去年12月份租金指数方面按月下跌0.73%,并连续两个月录得下调;同时,售价指数亦按月跌1.4%,并连续三个月录得下调.

--证监会行政总裁欧达礼表示,下调投资者交易徵费将令证监会面临赤字,但愿意与证监会董事局重新讨论预算内容.港府亦回应说,将继续与证监会讨论下年度预算.

* 苹果日报

--消息透露,新鸿基地产(0016.HK)计划发行规模约3亿美元的10年期债券,息率为同期美国国库券加2.7厘.

* 东方日报

--据联交所股权资料,周大福(1929.HK)在2月2日,获执行董事郑志刚入市增持2万股,每股平均价13.84港元.

--华能国电(0902.HK)(600011.SS)宣布,公司持股80%的山西华能左权电厂一台600兆瓦燃煤机组於近日通过试运行.公司全资拥有位於甘肃省的华能酒泉风电一期工程亦於去年底通过了试运行.两个机组共计增加公司可控发电装机容量1,101.5兆瓦.

* 文汇报

--财经事务及库务局局长陈家强表示,今年度继续发行通胀挂勾债券(iBond),是希望发展债券市场,相信政府发行的港元债券孳息率可让市场作参考.他又认为,上海发展成全球人民币中心,香港不应视之为威胁.

* 大公报

--内地第二大公募基金公司易方达基金管理公司,旗下全资子公司易方达资产管理(香港)将於今天起至本月28日发行RQFII(人民币合格境外机构投资者)基金,意向募集11亿元人民币.

--中银香港(2388.HK)发展规划部经济研究处高级经济研究员王春新预期,欧元区今年经济出现负增长,相信会令本港外需持续下跌,预计本港今年出口增长会回落至3%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍/李珊珊; 审校 张喜良

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