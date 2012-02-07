〔港报社评〕楼市传小阳春,後劲成疑--经济日报2月7日

香港二手楼市交投上周末急升,呈小阳春现象.惟现时楼价偏高,差饷物业估价署指,去年下半年楼价虽跌5.3%,但全年楼价仍升9%;港府土地政策已变,中美纵松银根只因经济受困,香港今年楼市将缓跌难升.楼价偏高难炒,港府续遏楼市.香港二手十大屋苑上周六、日录得45宗成交,按周急飙约3倍,创去年3月中旬以来新高,发展商亦趁小阳春之势唱好楼市,指港府财政预算案没有新遏抑楼市措施,美储局又示意超低息将延至2014年等,均利好楼市.

外界亦憧憬,中国今年将放松银根,为今秋举行的中共十八大营造和谐局面;储局年中亦可能推第三轮量化宽松措施扶助经济,若中美齐放水,可能水浸香江,推高楼市、股市.不过,小阳春後劲与楼价今年能否大升,却未宜乐观,主因是中美纵再大力释放资金,但现时情况已与中美2009年放松银根,水浸包括香港在内的环球资本市场有异.

港府决心平稳楼市.此可见於港府上周公布下年度土地供应,将可兴建约3万个私楼单位,可以预期,香港楼价若再有大升之势,港府亦势加招降温,如加码额外印花税、再度降低按揭成数等措施.高楼价是民怨一大炸弹,港府不能不出招维持楼市平稳.此亦令投机者若图在香港楼市兴风作浪,多添後顾之忧.难升亦难大跌楼价窄幅波动.香港今年楼价难升,但在市场资金可能较去年下半年稍充裕、利息低企、新楼供应不多下,除非出现环球金融市场危机,否则下跌压力亦不算大.用家若有实际需要入市,应以个人能力为优先考虑,难望楼市大升或大跌.(A03)