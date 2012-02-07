〔港报社评〕楼市传小阳春,後劲成疑--经济日报2月7日

台湾汇市：台币早盘小贬，随亚币走弱且外资小幅汇出
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
香港二手楼市交投上周末急升,呈小阳春现象.惟现时楼价偏高,差饷物业估价署指,去年下半年楼价虽跌5.3%,但全年楼价仍升9%;港府土地政策已变,中美纵松银根只因经济受困,香港今年楼市将缓跌难升.楼价偏高难炒,港府续遏楼市.香港二手十大屋苑上周六、日录得45宗成交,按周急飙约3倍,创去年3月中旬以来新高,发展商亦趁小阳春之势唱好楼市,指港府财政预算案没有新遏抑楼市措施,美储局又示意超低息将延至2014年等,均利好楼市.
外界亦憧憬,中国今年将放松银根,为今秋举行的中共十八大营造和谐局面;储局年中亦可能推第三轮量化宽松措施扶助经济,若中美齐放水,可能水浸香江,推高楼市、股市.不过,小阳春後劲与楼价今年能否大升,却未宜乐观,主因是中美纵再大力释放资金,但现时情况已与中美2009年放松银根,水浸包括香港在内的环球资本市场有异.
港府决心平稳楼市.此可见於港府上周公布下年度土地供应,将可兴建约3万个私楼单位,可以预期,香港楼价若再有大升之势,港府亦势加招降温,如加码额外印花税、再度降低按揭成数等措施.高楼价是民怨一大炸弹,港府不能不出招维持楼市平稳.此亦令投机者若图在香港楼市兴风作浪,多添後顾之忧.难升亦难大跌楼价窄幅波动.香港今年楼价难升,但在市场资金可能较去年下半年稍充裕、利息低企、新楼供应不多下,除非出现环球金融市场危机,否则下跌压力亦不算大.用家若有实际需要入市,应以个人能力为优先考虑,难望楼市大升或大跌.(A03)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
该指数过去一个月持于19,500-18,800点的相对窄幅区间内，交投受到日圆走势以及市场人气围绕美国总统特朗普政策而变动的影响。
路透东京2月21日 - 消息人士称，日本东芝希望通过出售闪存芯片业务多数股权，筹资至少1万亿日圆(88亿美元)，以作为应对未来新的财务问题的缓冲。