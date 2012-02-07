〔港报社评〕希腊违约博弈,形势险象环生--信报2月7日

台湾汇市：台币早盘小贬，随亚币走弱且外资小幅汇出
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
希腊债务违约风险再度升温.希腊政府昨天与各政党领袖讨论是否接纳第二轮贷款计划条件,原定最後于黄昏6时(香港时间)知会欧盟有关结果,却无下文,令希腊在3月底前,能否如期取得”救命”贷援资金,偿还到期逾140亿欧罗债券成疑.总理帕帕季莫斯上周六与各政党领袖开会,讨论回应欧盟和国基会等援助条件,包括预算紧缩、削减公私营部门薪资、提升生产竞争力等,以作为第二轮规模达1,300亿欧罗救助计划的发放前提条件.虽然帕帕季莫斯会後表示,各政党原则上已达成共识,但实情显然未能令人乐观.因为抵昨天期限”死线”,答案仍然空白.
救助贷款的财政紧缩要求进一步扼杀希腊经济复苏的条件.希腊国内从政坛到基层对救援条件的激烈抵制,即使政府向欧盟回应接受,并短暂压下了抵制力量,但也难以落实.希腊债务问题演变至今,无论债务违约或退出欧罗区,无异都是”经济自杀”,日後主权融资寸步难行,若脱离欧罗区,重新使用希腊本币,则货币与资产价格必然急遽贬值,原来以欧罗计价的债务,实质价值相应大幅飙升,使国内金融体系面临崩溃式冲击,系统性风险泛滥并很快外溢到整体欧罗区,这种危机性风险反过来又倒逼“三大巨头”要及时采取输血行动.
希腊债务违约风险其实已“长期化”与“常态化”,但在各自利益计算下,相信各方会作出理性选择,最终可达致博弈均衡.日前欧盟峰会通过了“财政契约”草案、欧洲稳定机制今年7月生效,提早一年执行,这道”防火墙”可为欧债危机风险外溢提供防御;加上德法经济活力改善,在两国带动下,区内1月服务及制造业采购经理人指数重上50点扩张线之上,增加欧债危机在演变过程中的纾解机会.如今希腊债务协商进入最後关头,使违约风险有一触即发之势,但从欧洲一体化的角度看,债务危机倒逼出欧罗体制改革,走上财政联盟之路,以德国为首的欧罗核心国,对希腊施以压迫性改革,借此撕破欧盟变革缺口,形势险峻中也蕴含了时代性的发展与变革机遇.(A02)
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