〔港报社评〕居屋补地价政策不宜改变--文汇报2月7日

台湾汇市：台币早盘小贬，随亚币走弱且外资小幅汇出
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
香港房委会资助房屋小组今日开会讨论新居屋定价及补价方案,5个讨论方案中,大部分的补价金额都会比现有的居屋低.新居屋补地价的方式较旧居屋有明显差别,享受过多的公帑优惠,对旧居屋业主存在不公平,不仅容易引起社会争议,更有可能招致司法覆核.基於公平原则及善用公帑的考虑,港府应一视同仁,新居屋应继续沿用旧居屋的补地价政策.
新居屋的补地价安排可以令业主全数享受楼价升值的得益,对小业主固然有利,而且有促进居屋流转的效果,却极可能激起旧居屋业主争取同等待遇,衍生连串争议.现时香港25万个旧居屋签订的买卖合约,已注明采用根据”房屋条例”和合约条文订定的方式补价,按照法律精神,旧买家有履行原有合约的法律责任.一旦更改,不单会违反合约及法例规定,同时对6万多个已补价单位的业主及正进行补价程序的业主又造成新不公平.再者,众多享受不到任何房屋津贴的中产人士.
新居屋数量只是数千户,与旧居屋相比相差甚远.旧居屋补地价政策实行20多年行之有效,既能扶助中下层市民置业,又比较有效保证公共资源善用,为免新旧居屋因补地价政策的不同而制造新的矛盾,港府实在不宜改变居屋的补地价政策.另外,居屋属於福利性的房屋,新旧居屋的出售对象同样也应是相同的群体,都应该是受一定资产限制的人士,这样才能保证居屋是运用公帑照顾特定阶层的性质,而非沦为炒卖的商品.(A02)
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