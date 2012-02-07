〔港报社评〕计算新居屋补价不宜太苛刻--星岛日报2月7日

新居屋计画拟以贷款形式取代现行的补价安排.房屋委员会属下小组提交的大部分方案,建议向小业主收取利息,年期愈长补价愈贵,有助鼓励有经济能力者及早补价换楼,改善居住条件.新机制补地价宜以鼓励业主早日补价,增加住屋流转为主要目标,就算计法稍为宽松都可以考虑.新居屋计画其中一个特点,是以协助业主向上流动为目标,方法是以贷款来取代现有分享升值的安排,降低小业主的补价负担,一来方便业主换楼,二来业主腾空单位出售和放租,变相增加市面上”实而不华”单位供应,三来房委会资金可以较快回笼来推行新建设.

条件较宽松助鼓励流转.房委会小组提交的五个方案中,以免息贷款计算补价最为有利小业主.业主只须补回当初购下物业时享受的折扣金额,日後转售物业可独享升值利润.不过,此议当初提出时,社会有不少声音批评资助”太笋”.小组提出的其余四个方案,有关贷款都要计算利息,是比较慎用公帑的安排,但如果补价条件愈严,居屋流出二手市场机会愈低,未必符合社会资源的效用.如果用浮动息口,基本原则是房委会”不赚不蚀”;如果用固定息口,则打算定於较低的水平.

如果新安排下的补价款额太高而窒碍小业主换楼意欲,新计画就达不到”优化”的原意;如果成功鼓励小业主换楼,就可以释放单位出市场,增加其他人置业上车机会.因此,港府厘订利息水平时,要连同折扣水平一并考虑,尽量减少新安排补价金额高过旧安排的情况,或者引进”封顶”机制,确保达到优化计画的目标.(A04)