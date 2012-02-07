〔港报社评〕港大报告未除献媚隐忧,扞卫核心价值仍待实践--明报2月7日

台湾汇市：台币早盘小贬，随亚币走弱且外资小幅汇出
路透台北2月21日 - 台币兑美元周二早盘小幅走贬。交易员表示，今早亚洲货币普遍走跌，但韩元兑美元逆势走升，这使身为竞争对手的台币虽贬、但幅度有限。
香港大学8．18事件之所以受到关注,是事态性质涉及港大校方有否向权贵献媚,使大学独立自主、言论和表达自由等核心价值,受到冲击和侵损;港大8．18检讨小组报告,应该解答社会有关港大校方对权贵献媚和持守核心价值的疑虑.可惜,报告并未提供使人释怀的结论,往後港大主事人能否以知识分子的铮铮风骨,为社会立下楷模和表率,以及港大会否成为扞卫核心价值的重镇,尚待透过实践来检验.
港大为争取中国认同衍生”结构性献媚”?港大8．18事件,予人向当权者献媚、向金权献媚的感觉,不过,检讨报告以没有证据为由,下结论认为不涉及有人向权贵献媚.其实,整件事,由典礼场外打压示威学生,场内典礼台上台下的安排,刻意之处至为明显,除了献媚,很难有合理解释.检讨小组若要认真采证,应建议成立有法定权力的独立调查小组,才有可能找出使人信服的结果.否则,目前这类检讨,较容易沦为帮港大校方和当事人解套而已.
港大8．18检讨报告,虽然以特定角度作出结论,但是报告所披露一些资料,仍然使人对港大献媚不能释怀.事实上,若港大要到中国发展,例如到深圳办医院等,则港大藉领导人到访而渴望得到认同,就是顺理成章的事;而得到大量捐献,则是港大大展鸿图的财力保证,从这个角度看来,则港大上下环绕这个目标而衍生的”结构性献媚”,也不难理解.所以,检讨报告为8．18事件解套之後,对港大能否善尽最高学府的责任,成为扞卫香港核心价值的表率,只能察其言、观其行地拭目以待.(A04)
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