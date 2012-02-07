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香港市场报道 | 2012年 2月 7日 星期二 09:39 BJT

〔香港股市〕恒生指数开高,中资石油股领涨大盘

路透香港2月7日电---香港股市周二开高,受中资石油股涨势带动.不过因投资者正等待希腊债务协议谈判结果,港股可能会受阻在250日均线约21,055点.

恒生指数.HSI开高0.47%至20,808.05.恒生国企指数.HSCE涨0.4%报11,611.48.(完)

--编译 孙茉莉;审校 张荻

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