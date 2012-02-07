〔港报财经评论〕好天斩埋落雨柴--信报2月7日

好天斩埋落雨柴 /习广思

股市有没有道理可言?波罗的海乾货指数自11月後下跌至今,惨况惊人,几乎是三年最低位,但航运股升完再升,之後炒到码头股,东方海外(0316.HK)、招商局国际(0144.HK)股价升穿250天线.股价走势说明”势”的出现,但要实实在在地解释麽?除了几间公司调运费外,经济前景似乎仍未能说服投资者.再说,当基金经理均开始上镜,转而看好周期性股票,它们已经不能再称之为”遗珠”了.说穿了,一切都是关於预期,去年底股价反映的极极悲情境,如今现实只是悲,也就是说股价跌得太残,经济稍有改善,随即弹起来.航运股如是,内房股如是,钢铁金属资源股亦如是,中国内地基建股亦可能如是.

昨天恒指继续依靠狮子银行支撑大局,汇控(0005.HK)股价逆市上升1.57%,但尚未超越10月底反弹高位.狮子银行将在27号公布业绩,毕竟市场仍是有所期待,大行则唱好,理由是亚洲业务估值被市场低估.这是不看淡狮子银行的理由?捧出亚洲业务增长前景几乎成为每间跨国企业的卖点,也就是毫无新意的卖点,自一年前的那个”投资者日”开始,狮子银行对外宣扬改革,如何放弃零售银行的老本,向投行模式发展,这场全球瘦身的改革行动,作为投资者,更感兴趣的是其初步瘦身後的面相.讲心定讲金,周大福(1929.HK)上市至今,上周股价浮上水面後,股价连跌七日,没有走货的人如果不是贪,应该就是非常讲心.眼见彤叔其余爱股升个不停,何解周大福跌得惨烈,昨天低位见13.12港元.成为沽空分子是原因,大行唱淡可能也是原因,但话明是”售後服务”,又为何要唱淡呢?要是股价不跌下来,“有心人”又怎能轻易收集呢?所以,股价逆市下跌,讲金投资者或者要逆”逆市”,趁低吸纳.

市场正在预期,本周末第二轮长期再融资的规模将翻倍至1万亿欧罗.股市由超卖转变成超买,情况犹如当年炒作QE.然而,无论是炒作美国QE3抑或是欧央行LTRO2,投资者均不宜对股市抱有过大期望,皆因如今股市犹如滑浪,一个浪起,随时消失,而要再等下一浪来,可能需要在大海等上好一阵子.与2009年欧美QE後的资产价格反弹相比,眼前投资者虽抱有憧憬,但实际上非常不同,最大特点是债券投资者一点也不相信欧债危机会解决.美股续升,但10年期美债仍低於2厘,美债未如2009年般见回吐,这意味股票、商品近期热炒,乃皆因热钱资金出动所致,而非明显的资金配置改变,资金未愿意由避风港撤出.(B01)

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欧罗兑瑞郎转弱 /苏子

上周五欧罗兑瑞郎曾一度低见1.2009水平,险守瑞士央行可以容忍的1.20底线支持,而汇价触及此低位後便回稳过来,未见出现更猛烈的沽售压力,使汇价进一步跌至1.20关键支持以下,随後汇价回升至1.2086高位,最後在1.2070水平收市.目前市场正注视着欧罗兑瑞郎会否在跌破1.20支持关口後令瑞士央行入市干预汇价的弱势.倾向相信,若然欧罗兑瑞郎失守1.20支持关口的同时,欧罗汇价的整体走势亦呈现疲弱的走势,例如欧罗兑美元跌破上月25日所造的1.2928低位,欧罗兑日圆则明显失守上月23日所造的99.06低位,料届时瑞士央行未必会逆着欧罗汇价的大弱势,贸然入市干预欧罗兑瑞郎的弱势.如欧罗兑瑞郎在跌破1.20支持关口後真的完全见不到有瑞士央行入市干预的踪影,料会触发不少在1.20关口以上入市博反弹的止蚀沽盘涌进市场,从而令汇价进一步跌破去年9月14日所造的1.1968低位,并考验由1.0085的历史低位升至去年10月的1.2473高位的23.6%及38.2%调整目标,两者现处於1.1909及1.1561.

欧罗兑瑞郎在去年9月6日由於瑞士央行突然入市干预,令汇价自当日的1.1011低位大幅上升至1.2168高位,单日飙升达1,157点子或接近11%.不过,随後欧罗兑瑞郎却未见出现较为明显的上升势头,汇价只是呈现窄幅横行上落的沉闷走势,而这种沉闷走势已运行了接近5个月了.然而,这种沉闷走势不可能无止境地持续下去,相信随着汇价成功跌破1.20关口,并触发大量止蚀沽盘入市後,此沉闷走势便会正式告一段落,随後汇价较大机会向下继续寻底,料下试至38.2%的1.1561调整目标的可能性不容抹煞.美元兑瑞郎於去年12月14日突破0.95心理关口後便开始呈现反覆不前的走势,汇价於去年12月15日、今年1月9日及1月13日分别高见0.9548、0.9594及0.9574,而汇价触及上述高位时均见十分明显的沽售压力.

到上月23日当美元兑瑞郎跌破0.9240关键支持及20天SMA的0.9230支持後,走势明显转弱,并令汇价较大机会在0.95-0.9594间呈现一个不利後市的见顶形态,担心汇价稍後失守100天SMA的0.9170支持及本月1日的0.9110低位後,弱势将会更为明显,并进一步下破0.90心理关口,下试去年11月9日所造的0.8919低位.如稍後美元兑瑞郎下跌的同时,欧罗兑美元却呈现大弱势,料届时欧罗兑瑞郎的走势将会呈现小涨大回的疲弱走势,投资者切忌采取逆势的入市策略.(B10)